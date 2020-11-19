停飛20個月 波音737 MAX獲FAA准許復飛

波音737 Max型客機在兩次墜機後遭禁飛，經過近兩年審查、公司動盪以及和全球監管機構的僵持，18日終獲聯邦民航局批准復飛。圖為替聯合航空打造的737 Max型客機，17日成功試飛後降落在華盛頓州波音總部附近國王郡國際機場。(美聯社)

波音(Boeing)737 MAX型客機造成兩起共346人死亡的空難後，去年3月停飛迄今20個月，18日獲准復飛，但該機型引擎設計的基本空氣動力學問題仍受專家質疑。

聯邦航空管理局(FAA)核准737 MAX客機復飛僅限美國 的航空公司，包括美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)和西南航空(Southwest Airlines)營運的72架737 MAX客機。

FAA的復飛條件要求重新訓練駕駛員，各家航空公司的復飛程序不一；擁有24架737 MAX客機的美國航空計畫在12月底及明年1月初以此機型往返紐約 —邁阿密，最快12月29日「首航」。

西南航空擁有34架737 MAX客機，為前述三家航空公司中最多，最快明年春季復飛此機型；聯合航空則表示，擬於明年第一季展開此機型的復飛計畫。

全球共有59家航空公司使用737 MAX客機，涵蓋32國共387架，各國復飛標準由該國監管單位決定。

消息人士透露，波音737 MAX客機遭停飛到復飛的過程及時間，比波音預期的還要長，造成波音逾200億元的損失。

失事調查發現，該型客機在研發過程就有安全疑慮，甚至涉及「欺瞞」。業界專家表示，美國航管單位要求的改善措施，無法改進引擎的「本質缺陷」，不宜重飛。

波音雖然已針對軟體缺陷及飛行員反應做出改進並試飛無誤，全國最大的飛行員工會(APA)也予以認可，FAA局長狄克森(Steve Dickson)也親自試飛了一趟，對改正成果甚表放心。

然而，航空顧客權益活躍分子奈德(Ralph Nader)表示，737 MAX本質具重大缺陷，「應該永遠不准起飛。」他說，該型飛機引擎位置與機艙不配的基本飛行動力學問題不容忽視，這是「倉促、骯髒」的設計，人為錯誤加上不穩定的飛行動力問題，導致737 MAX不安全。

奈德提出徹底解決之道：加長機輪的落地起落架，把引擎裝到翼下更安全的地方，像更早期的737型一樣，毋須自動壓低鼻翼的MCAS軟體。