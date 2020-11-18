白登上台移民政策重大調整 恢復65萬夢想生保護

總統當選人白登一上台，預料很快針對移民政策做出重大調整，包括停止挪用國防預算做為美墨邊境築牆之用。圖為工人在亞利桑納州邊境豎起高聳的新邊界牆取代原來的矮柵欄 。(美聯社)

總統當選人白登 一上台，預料很快針對移民政策做出重大調整，發布行政命令推翻川普 總統任內幾項引發高度爭議的政策，包括恢復給予童年時期被帶進美國的「夢想生」身分保護、停止挪用國防預算做為美墨邊境築牆之用。

白登雖然已公布鉅細靡遺、願景宏大的移民計畫，但要解除川普任內推行的諸項移民政策，仍需假以時日。另一方面，白登就職後，恐將面臨處於分歧的國會，不容易以主導地位完成推動立法，或對移民制度做出廣泛革新。白登執政後的移民政策的轉變將包括：

•與川普基調不同

川普從2016年選舉期間便稱墨西哥移民為「強暴犯」，矢言要在邊境築起高牆，上台後首先採取的行動之一就包括對穆斯林國家祭出旅行禁令。川普限縮合法移民，允許接受難民人數則縮水八成。白登則把移民定位為美國的中流砥柱，並說絕大多數美國人民的祖先都是移民。白登已指派歐巴馬時期的首席移民顧問穆尼奧斯(Cecilia Munoz)負責政權交接小組的移民事務。

•一上台就有大動作

白登將恢復對65萬名「夢想生」提供身分保護的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)，取消川普對13個國家發布的旅行禁令。對於非法在美滯留的外籍人士遣返標準，則會接近歐巴馬任內尾聲的作法，絕大多數鎖定重罪前科犯遞解出境。

•改革需要時間

川普任內提出的重大移民政策改革，目前幾乎都陷入訴訟，需要較長時間處理。康乃爾大學法學教授葉爾羅爾(Stephen Yale-Loehr)分析，白登對庇護政策將審慎以對，避免引來大批申請人潮。

川普對綠卡申請者訂定「公共負擔」排除條款，白登雖然表示希望推翻，但執行層面將有漫長的道路要走。葉爾羅爾指出，川普政府對於移民政策造成的各種傷害，估計要花四年時間才能修復，而白登上台後還有疫情等其他棘手難題要傷腦筋。

•某些項目將維持現狀

川普基於公共衛生考量，授權海關與邊境保護局(CBP)在疫期期間加速驅逐非法移民 的措施，白登上台初期至少不會改變。

白登表示將改革美國移民政策的基本問題，解決目前在美生活的數百萬無證移民身分問題，在國會處於黨派分立的局面之下，最終得以實現的機會被認為並不高。