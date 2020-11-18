推特推出新功能 Fleets貼文24小時後自動消失

社群網站平台推特17日在全球推出「Fleets」新功能，用戶使用此功能貼出的照片或文字，會在24小時後自動消失。(美聯社)

社群網站 平台推特 (Twitter)17日在全球推出「Fleets」新功能，用戶使用此功能貼出的照片或文字，會在24小時後自動消失。推特設計總監哈里斯(Joshua Harris)和產品經理哈文森(Sam Haveson)在部落格中表示，與永久性的推文相比，「Fleets」是以一種壓力較小的方式來傳達「轉瞬即逝的想法」。

「Fleets」不能轉發，也不能點「讚」。人們可以對它做出回應，但這些回應只會直接發送給原始發文者，並不會被公開出來；來回的應答將只是私下對話交流。推特表示，推出短暫呈現24小時的「Fleets」功能，是因為他們發現有些用戶大多只是「潛水」，很少在平台上貼文，有可能是不想讓推文永久呈現在公眾眼前。「Fleets」可以讓人更輕鬆交流，不必擔心貼文受到更嚴格的審查。

推特在全球推出此功能前，已先在巴西、義大利 、印度和南韓做過測試。其他社群媒體網站包括Snapchat、Instagram和Facebook的「限時動態」(Stories)，都有類似的限時動態貼文功能；這些功能越來越受到喜歡以小群組和私人聊天互動的用戶歡迎。