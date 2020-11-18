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推特執行長：大選時封鎖白登新聞分享 決策失誤

記者胡玉立、顏伶如╱綜合報導
推特執行長多爾西(圖)17日在參院司法委員會視訊聽證會上表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐郵有關杭特‧白登外洩電郵報導的新聞分享。(美聯社)
推特執行長多爾西(圖)17日在參院司法委員會視訊聽證會上表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐郵有關杭特‧白登外洩電郵報導的新聞分享。(美聯社)

推特臉書執行長17日在聯邦參院司法委員會視訊聽證會上，捍衛他們在總統大選期間為防範假消息採取的警告或標記等措施，並承諾對喬治亞州攸關參院黨派控制權的特別選舉，採取更積極行動。他們表示已為此制定有力計畫，確保平台不被用來散布假消息或阻止選民投票

委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)等共和黨人，向推特執行長多爾西(Jack Dorsey)和臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)抱怨他們的審查制度和反保守主義偏見，並主張剝奪部分法律豁免權；這些公司長期以來均免於因為民眾發布的內容而承擔法律責任。

葛理漢在開場致詞時說，臉書、推特似乎扮演「終極編輯」角色，紐約郵報(New York Post)編輯部決定刊登某則報導，但推特與臉書卻用另一種手段，防止這則新聞的傳播。

民主黨聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)則向兩位執行長表示，肯定兩家公司過去對假消息採取的防範措施，但他擔心大選過後，他們可能對放鬆警惕，不對危險訊息採取行動。

多爾西作證時表示，推特選前因為決策失誤而封鎖紐郵有關杭特‧白登(Hunter Biden)外洩電郵報導的新聞分享，察覺問題後在24小時內更正。

多爾西也表示，推特10月27日至11月11日標註了約30萬條內容有爭議且可能誤導的推文；占那段期間所有與大選有關推文的0.2％。被標註推文有456條被警告消息覆蓋並限制分享；約74%的人看到標註或警告訊息後，查看推文內容。

查克柏格承認，「干預選舉仍是持續威脅。」他表示，臉書有1.5億條內容經事實查核員審查後顯示警告，臉書也與選舉官員一起刪掉有關投票規定的虛假聲明。

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