綠卡歸化公民去年84萬3593人 11年來新高

儘管今年新冠疫情大流行，移民服務部門的辦事處暫時關閉了數個月，但截至11月1日，仍約有62萬5000名持綠卡者成為公民。圖為一名移民今年6月在愛阿華州出席室外舉行的入籍儀式。(美聯社)

近年來，愈來愈多持綠卡 的永久居民歸化成為公民，根據國土安全部移民統計辦公室的統計，去年有84萬3593名移民宣誓入籍，為11年來最多。儘管今年新冠疫情大流行，移民部門的辦事處暫時關閉了數個月，入籍人數有所減少，但截至11月1日，仍約有62萬5000名持綠卡者歸化入籍成為公民。

持綠卡的永久居民，同樣可以輕鬆進出美國，同樣獲得社會福利保障，可以協助配偶及子女移民，不過入籍成為公民會有選舉投票權。

根據丕優研究中心的調查數據，今年大選有超過2300萬張選票是由歸化公民所投，約占整體已登記選民的10%，是自1970年以來最高比率。

曾於2015年，為國家科學院撰寫有關移民融合報告的加州柏克萊大學社會學家布洛姆拉德(Irene Bloemraad)認為，歸化數字出現周期性增加，可能與增收入籍費用或實施新的入籍法例有關，

她說，在1986年通過「移民改革和控制法」(Reform and Control Act )，讓許非法移民 取得合法身八魚後，入籍人數即見增加；同樣在1990年頒布「移民法」(Immigration Act of 1990)後，放寛了對合法移民人數的限制，入籍人數又見激增。

美國公民 及移民服務局(USCIS)8月曾宣布調整多項收費，其中申請入籍的費用將由640元大增至1160元，增幅超過80%。儘管後來遭移民維權組織提出訴訟而暫緩實行，但也促使了不少永久居民申請入籍。

除此之外，布洛姆拉德也相信，綠卡持有人爭相入籍是與舉行大選有關，過去在1996年，2000年和2008年大選前後，都出現了申請歸化人數增加的情況。