童軍團性侵醜聞 近9萬件提告索賠

圖為美國童軍團制服。(美聯社)

有110年歷史的美國童軍團(Boy Scouts of America)因陷入性侵 醜聞爭議，2月申請破產 保護，並訂下11月16日為索賠申請截止日。結果，全美各地趕在截期前，提出遭童軍領袖性侵的索賠案將近9萬件，遠遠超出律師預期。

律師在16日下午5時截期前幾小時對外表示，索賠總數已達8萬8500件。在聯邦破產法院進行的訴訟，最後會設立賠償基金，作為索賠案成立的性侵倖存者和解費。此賠償基金規模有多大，將視複雜的談判協商而定。

預計童軍團將拿出大部分資產，包括金融投資和房地產在內；童軍團的保險 公司也會拿出一部分錢。過去約有260個地方協會和公司為童軍團提供保險。

替「童軍虐待」網路服務的律師範阿斯代爾(Andrew Van Arsdale)表示，他已與約1萬6000名索賠者簽約。範阿斯代爾指出，在破產法官監督下，童軍團8月31日在全國打廣告，通知受害者須在11月16日前尋求賠償，此舉讓索賠者倍增。

已有110年歷史的童軍團曾是美國好幾代人的生活重心，在最高峰的1970年代，童軍人數多達400萬人，如今降至200萬人以下。童軍團因性虐待和解費和成員人數下降，目前財務狀況相當吃緊。

大多數尚未解決的性虐待指控可追溯至1960、70和80年代，在那之後，童軍團開始對所有工作人員和志工實施犯罪背景調查和預防虐待培訓計畫，並規定活動期間必須有兩個或更多成年領導人在場。

律師莫內斯(Paul Mones)曾在2010年打贏俄勒岡州童軍性侵案，判決賠償金額1990萬元。他表示，這類案子最難的部分是確定該由哪些保險者負責賠償過去幾十年發生的性虐待案。最終賠償可能會依性侵嚴重程度及持續時間而有別。

莫內斯說：「索賠人數多到令人難以置信，而且可能還有很多受害者沒有站出來，一想到就不寒而慄。」