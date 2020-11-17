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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

賭場Q3業績恢復 營收為去年同期8成

編譯周芳苑／綜合16日電
一名賭客戴著防護面罩和口罩，在新澤西州大西洋城一家賭場玩吃角子老虎機。(美聯社)
一名賭客戴著防護面罩和口罩，在新澤西州大西洋城一家賭場玩吃角子老虎機。(美聯社)

美國博彩協會(AGA)16日公布最新數據，全美賭場第三季業績已走出新冠疫情陰霾，當季營收恢復到去年同期的81%，但仍面臨挑戰。

第三季報告顯示賭場因第一波疫情關閉至少四個月後重新開放的營運狀況，雖已見復元，但全美新冠病毐染疫案例持續激增，賭場仍受威脅。密西根州州長15日下令關閉賭場在內的多類商業達三周，大西洋城頂級賭場上周因應新澤西州州長限制令而裁員或削減422名員工的工時。

最新調查發現，全美賭場今年第三季營收超過90億元，是前一年同期正常營運狀態下的81%；因應疫情，全美賭場都或多或少限制容納人數以及營運模式。

全美賭場今年前九個月營收較2019年同期下降36.5%。

美國博彩協會總裁兼執行長米勒(Bill Miller)表示，賭場業者繼續將員工、顧客和社區的健康與安全列為優先考量，儘管第三季結果鼓舞人心，唯有持續力行公共衛生措施、控制疫情才能完全復元。

米高梅國際度假村集團(MGM Resorts International)總裁兼執行長霍恩巴克爾(Bill Hornbuckle)開會討論第三季業績時說，賭場業持續因疫情而被迫遵守限制，但9月份預約創七個月中最佳紀錄，人們仍在預約訂房。

7月至9月全美有100多家賭場重新開放，截至第三季末，共902家商業和部落賭場營業。

賭場業第三季普遍復元，其中五州甚至比去年同期更好，包括阿肯色州成長3%、密西西比州成長2.8%、俄亥俄州成長7.5%、 賓州成長3.8%、南達科他州成長6.1%。

第三季吃角子老虎收入58.7億元，下降19.3%，桌式遊戲收入15.7億元，下降31.2%。

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