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1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

全美仇恨犯罪去年7314起 12年來新高

編譯周芳苑／綜合16日電
2019年8月在德州美墨邊境艾爾帕索市沃爾瑪槍殺22人的嫌犯克魯西歐斯(中)，行凶是為了嚇跑西語裔，迫他們離開美國。(美聯社)
2019年8月在德州美墨邊境艾爾帕索市沃爾瑪槍殺22人的嫌犯克魯西歐斯(中)，行凶是為了嚇跑西語裔，迫他們離開美國。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)16日公布犯罪統計報告，自1990年代初收集數據以來，全美仇恨犯罪、凶殺案創十多年最高紀錄。

2019年全美共有51起仇恨謀殺案，包括2019年8月德州美墨邊境艾爾帕索市沃爾瑪(Wallmart)22人身亡的槍擊案，另有20多人受傷，當局稱，被控聯邦罪和州罪的嫌犯是為了嚇跑西語裔，讓他們離開美國。

調查顯示，去年全美共有7314起仇恨犯罪，高於前一年的7120起，逼近2008年最高紀錄7783起。FBI的仇恨犯罪定義是：以種族、宗教或性取向偏見為動機而犯罪。

司法部多年來一直優先起訴仇恨犯罪。

數據顯示，宗教仇恨犯罪增加近7%，去年以猶太族群為目標的犯罪共953起，高於前一年835起；針對非裔的仇恨犯罪從1943起微減為1930起。反西語裔犯罪從485起增至527起。性取向仇恨犯罪相對穩定，去年約20多起以男同性戀為目標。

反誹謗聯盟(Anti-Defamation League)等組織呼籲國會和執法機構改善數據收集和仇恨犯罪舉報，批評家警告，這些數據根據警察自願提報，可能不完整。

全美約1 萬5000個執法機構參與合作，只有2172個機構提報仇恨犯罪數據；許多警察機構未提交數據，令司法部頭痛。

反誹謗聯盟主席格林布拉特(Jonathan Greenblatt)說，參與FBI的數據收集不完備，便無法完整衡量仇恨犯罪的影響。

美聯社2016年調查，全國2700多個市警局和郡警長部門之前六年都未提交任何仇恨犯罪報告。

南方貧困法律中心(Southern Poverty Law Center)主席瑪格麗特．黃(Margaret Huang)說，FBI的報告再次提醒公眾，為了在美國化解仇恨，還有很多事要做。

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