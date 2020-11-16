疫情期間感情更好 離婚率50年新低

根據「家庭研究協會」(IFS)最新報告顯示，2019年每1000對夫妻中，僅14.9%的婚姻最終以離婚收場，創下1969年以來最低，打破50年來的紀錄。

事實上，美國 離婚率自1980年達到顛峰後就開始下滑，儘管受到疫情 衝擊，過去專家也預測經濟封鎖恐怕使夫妻離異的比率增加，但根據2020年初的研究顯示，離婚率下降的趨勢似乎還在延續。

維吉尼亞大(University of Virginia)社會學系教授及IFS資深成員威考克斯(W. Bradford Wilcox)說：「根據我們看到的現象顯示，婚姻的選擇性已提高；和普羅大眾相比，已婚者在教育 水準、富裕程度以及對信仰的虔誠度都相對提升許多，而且他們和上一輩的人比成婚的年紀也較晚，這些因素都降低了離婚的風險。」

據IFS研究中心主任王雯蒂(Wendy Wang，音譯)指出，婚姻維繫期間的中位數在過去10年延長將近一年，為19.8年；但同時，成婚的比率也比以往降低許多，王雯蒂說：「2019年每1000名成人中，結婚的只有33人；2010年這個數字是35人，1970年高達86人。」

雖然這份研究使用的仍是初步的數據，加上疫情影響經濟造成人們心理情緒的浮動，但有諸多證據顯示今年離婚率仍會持續下降；王雯蒂引用「全美家庭調查中心」(AFS)研究表示，國內已婚人士中，高達58%認為疫情使他們對另一半的愛慕增加，50%則相信疫情期間夫妻的感情變得更深厚。

然而，無論成婚或離婚的數據，在不同的州各不相同，鮑林格林州立大學(Bowling Green State University)全國家庭婚姻研究中心共同主任溫蒂‧曼寧(Wendy Diane Manning)指出，疫情爆發初期許多法院暫停運作，不管結婚還是離婚，申請都被延遲，曼寧說：「我想兩邊的因素都有，但他們彼此相互抵銷了。」