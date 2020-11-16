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飛虎隊百歲老兵 每周持續飛行

編譯林育正／綜合15日電
曾在二次世界大戰擔任飛虎隊飛行員的百歲人瑞莫耶(右)，至今仍經常飛行。(取自臉書)
曾在二次世界大戰擔任飛虎隊飛行員的百歲人瑞莫耶(右)，至今仍經常飛行。(取自臉書)

曾在第二次世界大戰時期擔任飛虎隊飛行員的百歲人瑞莫耶(Harry Moyer)，已是百歲人瑞，卻仍經常駕飛機翱翔天空；對他來說，沒有比空中更棒的地方了，「我不會說這是甚麼飄渺的感覺，但飛行讓我有感」。

莫耶目前每周仍駕飛機到藍天翱翔，他在上月30日百歲生日當天，更駕駛1964年的老飛機「 Mooney MK21」在加州聖路易奧比斯波(San Luis Obispo)繞著機場飛了幾圈。

他現在有可能是世界上最年長的現役飛行員，他的家人還將影片申請金氏世界紀錄(Guinness World Records)。不過他本人，對於紀錄倒是不在乎。

他說：「可能是我的家人比我更想留下紀錄吧，他們大概是想宣告『爺爺還能飛』之類的。」

莫耶1942年加入美國陸軍航空兵團(Army Air Corps)開始飛行生涯，曾派駐義大利西西里、北非等地作戰，隨後更曾前往中國，抵抗日本入侵。他駕駛寇帝斯P-40B戰鷹式戰機，保護中國領空和駐紮在此的B-29超級堡壘轟炸機。

戰後，他到新墨西哥州擔任陸軍P–40戰鬥機飛行教官；1976年購入Mooney飛機後，便經常飛上天。而現在身邊的飛行圈人士，更稱他為美中友誼的見證者；飛虎隊的故事，為美中並肩作戰時期的一段佳話。

莫耶說：「一個來自俄亥俄州艾克隆(Akron)的孩子，曾飛到巴西，跨過大西洋飛到北非，我的天啊，真是神奇的旅程。」

但當眾人對他的老當益壯感到驚奇時，莫耶並不這麼認為；他說生命最重要的，就是做你喜歡的事，然後冒險。

「千萬不要坐在那邊說『天啊，這太危險了』。人生不能這樣，大膽一下吧。」莫耶並表示，向退伍老兵的奉獻致謝感覺很棒，更鼓勵大家捐款給幫助老兵的社會福利團體。

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