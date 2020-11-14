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逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

特派員黃惠玲╱綜合報導

遭控對聯邦政府做出虛假陳述被捕的俄亥俄州立大學醫學院風濕病和免疫學專家鄭頌國(Song Guo Zheng)，12日於該州聯邦法院認罪，鄭頌國涉嫌申請美國國家衛生研究院(NIH)410萬元經費時，隱瞞曾長期參與中國「人才計畫」及與中國機構合作，也未揭露中方提供額外資金信息，這項虛假陳述罪最高可判處五年監禁。

司法部指出，今年5月22日，鄭頌國搭機抵達阿拉斯加國際機場，準備轉機飛往中國鄭州時被捕，他隨身攜帶三大袋行李、一個小手提箱和一個公文包，公文包內有兩台筆記本電腦、三部手機、幾個USB、數個銀色試管，還有家人過期的中國護照、中國的房契等。

FBI反情報部門助理主任柯勒爾(Alan E. Kohler, Jr.)對此案表示，「即便搭乘午夜穿越阿拉斯加的班機，都會繩之以法」。

俄州南區聯邦檢察官德維勒斯(David M. DeVillers)說，鄭頌國對中國承諾要強化該國的生物醫學研究，當美國雇主展開行政調查時，即準備逃離美國。起訴書指，被告在俄亥俄州大學，以及之前於南加州大學、賓州州大任職期間均未透露其獲得中國政府的資助。

調查人員指出，鄭頌國2013年開始加入中國人才計畫(千人計畫)，這是中國政府設立的項目，招募具有知識或接觸過技術知識產權人才，從那時開始，鄭就利用美國的研究成果讓中國人民受惠，但未披露利益衝突，也沒有向美國雇主及NIH說明自己與海外的關連。

58歲的鄭頌國，原籍安徽池州，曾經畢業和工作於安徽醫科大學和上海醫學大學。根據華中科技大學同濟醫院網站的公開信息，鄭頌國在2014年被聘為華中科技大學同濟醫院的客座教授；長期從事免疫調節T細胞相關研究，是國際發明TGF-β誘導調節T細胞工作的領先科學家。

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