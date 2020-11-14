逃離美國時遭捕 華裔免疫學專家隱瞞與中國關係認罪

遭控對聯邦政府做出虛假陳述被捕的俄亥俄州 立大學醫學院風濕病和免疫學專家鄭頌國(Song Guo Zheng)，12日於該州聯邦法院認罪，鄭頌國涉嫌申請美國 國家衛生研究院(NIH)410萬元經費時，隱瞞曾長期參與中國 「人才計畫」及與中國機構合作，也未揭露中方提供額外資金信息，這項虛假陳述罪最高可判處五年監禁。

司法部指出，今年5月22日，鄭頌國搭機抵達阿拉斯加國際機場，準備轉機飛往中國鄭州時被捕，他隨身攜帶三大袋行李、一個小手提箱和一個公文包，公文包內有兩台筆記本電腦、三部手機、幾個USB、數個銀色試管，還有家人過期的中國護照、中國的房契等。

FBI反情報部門助理主任柯勒爾(Alan E. Kohler, Jr.)對此案表示，「即便搭乘午夜穿越阿拉斯加的班機，都會繩之以法」。

俄州南區聯邦檢察官德維勒斯(David M. DeVillers)說，鄭頌國對中國承諾要強化該國的生物醫學研究，當美國雇主展開行政調查時，即準備逃離美國。起訴書指，被告在俄亥俄州大學，以及之前於南加州大學、賓州州大任職期間均未透露其獲得中國政府的資助。

調查人員指出，鄭頌國2013年開始加入中國人才計畫(千人計畫)，這是中國政府設立的項目，招募具有知識或接觸過技術知識產權人才，從那時開始，鄭就利用美國的研究成果讓中國人民受惠，但未披露利益衝突，也沒有向美國雇主及NIH說明自己與海外的關連。

58歲的鄭頌國，原籍安徽池州，曾經畢業和工作於安徽醫科大學和上海醫學大學。根據華中科技大學同濟醫院網站的公開信息，鄭頌國在2014年被聘為華中科技大學同濟醫院的客座教授；長期從事免疫調節T細胞相關研究，是國際發明TGF-β誘導調節T細胞工作的領先科學家。