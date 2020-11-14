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天氣不佳 「飛龍號」載4太空人到國際太空站暫緩

記者張聲肇／綜合報導
SpaceX的飛龍號太空船已連結火箭安置在佛州甘迺迪太空中心的發射台，預定15日晚把四位太空人送到離地面260哩的國際太空站。(美聯社)
SpaceX的飛龍號太空船已連結火箭安置在佛州甘迺迪太空中心的發射台，預定15日晚把四位太空人送到離地面260哩的國際太空站。(美聯社)

原定14日首次運用民間太空探索科技公司(SpaceX)的「飛龍號」(Crew Dragon)太空船，把四位太空人送到離地面260哩的國際太空站的計畫，因氣候欠佳，臨時延後一日發射。SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)疑感染新冠病毒譯，他在同一天接受四次新冠病毒篩檢，結果兩次陰性、兩次陽性，還在等待最新一次檢測結果。

強風和其他氣候因素恐導致火箭推進器無法回收再用，因而決定順延到東部時間15日晚上7時49分，在甘迺迪太空中心39A發射台升空。

三男一女太空人團隊把這艘太空船命名為「堅韌號」，任務指揮官霍普金斯(Mike Hopkins)說，在新冠病疫、經濟困頓、街頭示威和隔離避疫的當下，取名堅韌，意為在艱困中，能運作良好，遇逆境，可以克服。

他說，也正因為SpaceX和太空總署在疫情肆虐下，能夠堅韌執行既定計畫，才能如期完成一切準備，讓這艘太空船如期首航至太空站。

和霍普金斯同行的是前F-18航母戰鬥機飛行員葛洛佛(Victor Glover)、研究員珊儂‧沃克(Shannon Walker)和日本太空人野口聰一。

霍普金斯和沃克都是第二次出太空站任務，野口則是第三次的老手；葛洛佛是新手，也是第一位長住太空站的非裔美國人。

一切順利的話，他們的太空船將於16日凌晨4時20分泊靠太空站前門，展開六個月的任務。此前，飛龍號已成功試飛兩次，第二次載送兩名太空人到太空站執行64天的任務。

太空中心嚴守防疫規定，四位太空人也嚴格隔離了好幾個星期，確定不會把新冠病毒帶到太空站去。

太空中心雖然沒有禁止民眾湧往佛州的「太空海岸」目睹太空船升空，但提醒民眾務必戴口罩、保持社交距離，以策安全。

太空總署太空探險處處長凱西‧魯德斯(Kathy Lueders)，如果這個值得慶祝的場合變成病毒超級傳播事件，「我們真的會很傷心。」

太空總署2006年迄今，已花費40億元，委請俄國太空船載運美國太空人，也花了60億美元把這項工作「外包」給SpaceX和波音飛機公司，以減低對俄國的依賴。這次正式載員上太空站的任務很重要，第二次(預定明年3月30日升空)和以更多次商業太空船載運計畫是否順利進行，要看這次的成果。

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