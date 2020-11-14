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康州退伍軍人醫院 蒸汽管爆炸2死

編譯周芳苑／綜合13日電
康州退伍軍人事務部醫院一棟維修大樓13日發生蒸汽管大爆炸，炸死一名退伍軍人事務部員工和一名承包商，並導致另一人失踪。圖為爆炸發生後，警員在該設施入口處警戒。(美聯社)
康州退伍軍人事務部醫院一棟維修大樓13日發生蒸汽管大爆炸，炸死一名退伍軍人事務部員工和一名承包商，並導致另一人失踪。圖為爆炸發生後，警員在該設施入口處警戒。(美聯社)

康州退伍軍人事務部醫院(Veterans Affairs hospital)一棟維修大樓13日發生蒸汽管大爆炸，炸死一名退伍軍人事務部員工和一名承包商，並導致另一人失踪。

退伍軍人事務部部長威爾基(Robert Wilkie)說，緊急應變人員馬上到場處理，這椿康州醫療體系紐海芬園區(West Haven)的爆炸案並未影響患者醫護作業。

康州州長拉蒙特(Ned Lamont)的發言人賴斯(Max Reiss)說，第三人下落不明。

退伍軍人部工會在臉書上貼文，紐海芬園區消防員形容這起距醫院不遠的意外是「蒸汽爆炸」。

拉蒙特表示，州緊急事務管理官員將動員所有資源協助調查；初期跡象顯示，問題出在蒸汽管。

康州民主黨國會參議員布魯門索(Richard Blumenthal)說，死亡的兩人中，一人是退伍軍人事務部員工，另一人是承包商；爆炸原因可能是機械故障或人為失誤，目前尚無確切依據。

不幸身亡的包商在康州Mulvaney Mechanical公司服務，該公司副總裁布勞(Charles Brough)說，他沒有工程相關訊息，也未透露罹難者姓名。

爆炸區域13日被圍住禁止入內，但人們仍可進出醫院主樓。聯邦職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health Administration)發言人雷利(Jim Lally)說，仍在調查該起事件中。

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