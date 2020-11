上訴法院裁定哈佛招生 未歧視亞裔 維權組織將上訴最高法院

聯邦巡迴法院12日駁回SFFA上訴的立場,維持波士頓聯邦法院認為哈佛大學招生並未歧視亞裔的原判;圖為2018年10月開審前,哈佛學生在哈佛廣場發起的維護平權示威集會。(記者唐嘉麗/攝影)

聯邦第一巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the First Circuit)12日裁定,哈佛大學招生 過程未歧視亞裔學生,也未觸犯聯邦民權法案,維持波士頓聯邦法院去年的原判。但原告方表示將向聯邦最高法院上訴。

非營利組織「學生公平入學」(Students for Fair Admissions,簡稱SFFA)2014年指控哈佛大學招生涉嫌歧視亞裔,以更高標準審查亞裔學生,並且採取族裔平衡策略。

上訴法院三名法官組成的審議庭,今年9月間聽取口語辯論後,其中兩位法官參與判決意見書的撰寫。

哈佛大學發言人丹恩(Rachael Dane) 在回應哈佛學生校報時表示,校方歡迎上述裁決;上訴法院的裁定再次認定哈佛大學招生政策合法,並與最高法院判例一致;哈佛大學為合理追求創建多元化校園、以促進學習、鼓勵社區相互尊重和理解而努力;她說,哈佛已一再重覆立場:現在不是回頭改變多元和機會的時刻。

上訴法院的判決再次打擊SFFA ,該組織當時提告指哈佛的招生人員使用主觀的「個人評級」歧視申請的亞裔學生;哈佛否認任何歧視。據 SFFA之前說法和分析家研判,關乎平權法案存廢的此案,最終會由最高法院審理。

SFFA主席布朗姆(Edward Blum) 12日上午表示對第一巡迴法院的裁決失望,但將上訴到聯邦最高法院,要求司法終止哈佛和其他大學根據種族招生的不公平和不合憲法的政策。

聯邦司法部 近日回應哈佛學生校報詢問時,證實司法部仍在調查哈佛大學招生是否存在歧視;此調查已持續逾三年。

哈佛學生校報引述斯特森大學(Stetson University)法律教授萊克(Peter F. Lake)說,司法部對哈佛招生的調查是與 「學生爭取公平入學」組織(Student for Fair Admissions)針對哈佛大學的訴訟是同步進行的。他認為哈佛是個「測試案」,實際上是行政和法庭法律程序同時進行。

在司法部民權司工作26年的哥倫比亞大學法學院講師耶曼斯(William R. Yeomans)說,司法部的調查是與SFFA聯合努力的一部分;他猜測司法部暫不會採取獨立法律行動。

耶曼斯說,川普總統敗選,司法部仍有可能在交接期提起訴訟;屆時司法部會傾向在川普離任前鎖定訴訟,而限制白登政府,但他認為此舉不合適。一旦案件進入審判階段,司法部很難改變訴訟立場。

司法部的調查在三年多前啟動,並無固定的時間規畫。萊克說,此類調查通常都無確定進程時間表,很多調查都持續數年。