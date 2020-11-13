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伊塔風暴回馬槍 佛州西海岸豪雨成災、一人死亡

記者胡玉立／綜合報導
熱帶風暴伊塔(Eta)12日在人口稠密的坦帕灣地區以北登陸，在佛羅里達州西海岸傾瀉豪雨並引發洪水。圖為薩拉索塔市的旅館客人把行李頂在頭上涉水過街。(美聯社)
熱帶風暴伊塔(Eta)12日在人口稠密的坦帕灣地區以北登陸，在佛羅里達州西海岸傾瀉豪雨並引發洪水。圖為薩拉索塔市的旅館客人把行李頂在頭上涉水過街。(美聯社)

熱帶風暴伊塔(Eta)12日上午在人口稠密的佛羅里達州坦帕灣(Tampa Bay)地區以北佛州二度登陸後進入大西洋，在佛州西海岸傾瀉豪雨並引發洪水，所幸未造成重大破壞；儘管伊塔並非今年襲擊美國的最強烈風暴，但仍在坦帕灣地區造成影響，至少導致一人死亡。

海牛郡(Manatee County)公共安全總監雅各布•薩爾(Jacob Saur)表示，死者是住在布雷登頓海灘(Bradenton Beach)的馬克·米克森(Mark Mixon)。他在11日傍晚進入被水淹沒的車庫，準備在屋子周圍堆放沙袋時，觸電身亡。除此之外，沒有其他受傷或嚴重損壞的報告。

佛州歐斯瑪爾鎮一棟民宅的客廳浸泡水中。(美聯社)
佛州歐斯瑪爾鎮一棟民宅的客廳浸泡水中。(美聯社)

邁阿密國家氣象局(National Weather Service)指出，伊塔風暴在佛羅里達州雪松礁(Cedar Key)附近上岸向東北移動。午後時分，在傑克遜維爾(Jacksonville)東北約40哩處，最大風速降至每小時40哩。

坦帕灣大橋部分車道一度因風暴潮被迫關閉，12日又重新開放。連接潘勒斯郡(Pinellas)和海牛郡的陽光高架橋( Sunshine Skyway Bridge)也重新開放了。

在當地海濱經營餐廳的業主布魯爾(J.P. Brewer)於洪水氾濫後努力清理善後，她12日表示，「昨晚的情況非常糟，還沒漲潮，就已積了3至4英寸的水。我到這裡快八年了，以前從未遇過水災。這是我見過最糟的情況。」

坦帕灣消防員救出了因為風暴潮而被困在海灣大道附近的12個人。

伊塔風暴自8日越過南佛羅里達以來，持續在墨西哥灣蜿蜒而行。坦帕灣附近的五個沿海郡共住有350萬居民，當局並未下令強制撤離，但為需要的人開放避難所；當地媒體報導只有少數人出現。

暴風雨導致整個地區學校停課，坦帕國際機場11日下午關閉，但12日稍早已恢復運營。川普總統已批准宣布墨西哥灣沿岸附近13個郡進入聯邦緊急狀態，先前遇襲的南佛羅里達州已在該狀態下。

伊塔之前曾以4級颶風威力襲擊尼加拉瓜，在中美洲和墨西哥造成至少120人死亡，數十人失踪。

這是今年大西洋颶風季節命名的第28個風暴，與2005年的命名風暴次數紀錄並列。第29個被命名為熱帶風暴Theta系統，12日在北大西洋的亞速爾(Azores )群島西南西約455哩處向東移動。

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