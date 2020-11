「紐約客」作家圖賓 開會自慰遭開除

「紐約客」雜誌作家圖賓上個月在與員工舉行視訊會議時公然自慰,於11日遭開除。(美聯社)

「紐約 客」(New Yorker)雜誌作家圖賓(Jeffrey Toobin)上個月在與員工進行視訊會議 時公然自慰,紐約客母公司「康泰納仕出版集團」(Condé Nast)經過調查後,於11日宣布將圖賓開除。

康泰納仕公司人力資源部主管當肯(Stan Duncan)於人事公告中說明:「圖賓先生已不再為本公司員工」,圖賓也在推特(Twitter)公布自己遭到開除的消息。

當肯在自己的備忘錄中寫道:「我希望確保每位員工都能慎重看待自己在職場上的表現,我們也承諾要維護一個讓大家感到舒適及備受尊重的工作環境,並且堅持我們的操守。」

上個月圖賓在與紐約客的播客頻道製作團隊舉行視訊會議,討論未來節目製作的相關事宜時,誤以為攝影鏡頭和麥克風都已關閉,會議期間疑似暴露自己的性器官並開始自慰;據稱,紐約公共電台(WNYC)代表也參加這場會議。

圖賓與媒體及重量級人物都保持良好的關係,1993年在好友兼知名作家瑞姆尼克(David Remnick)引介下加入紐約客,2002年起任有線電視新聞網(CNN)首席法律分析師;紐約客開除圖賓後,CNN尚未有進一步的動作。

1996年圖賓以前美式職業足球 NFL明星球員O.J.辛普森(OJ Simpson)涉嫌殺妻案一書「逃離人生:公眾與O·J·辛普森的對決」(The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson),在出版界聲名大噪,之後更在紐約客發表許多引人注意的文章。