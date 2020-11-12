「虛擬」退伍軍人紀念日 公墓只見國旗未聞號聲

在疫情衝擊下，今年的退伍軍人紀念日與往年大不同，退伍軍人公墓都只見插滿國旗，卻聽不到紀念陣亡將士的號聲。圖為陸軍退伍軍人麥卡利11日在西雅圖一處墓地追念袍澤。(美聯社)

11日是一年一度的退伍軍人紀念日，在新冠病毒仍嚴重荼毒各地之下，今年的這項節日大多只能虛擬慶祝，連退伍軍人公墓都只見插滿國旗，卻聽不到往年紀念陣亡將士的號聲；而更有老兵之家仍繼續跟病毒奮戰，防止感染蔓延。

紐約市區，但見軍車隊伍靜靜穿過街道，連觀眾都沒有，維持老兵在第五街遊行的百年傳統。川普總統出席在阿靈頓國家公墓舉行的紀念儀式。總統當選人白登在費城韓戰紀念館前敬獻花環，追念陣亡將士。

退伍軍人事務部說，新冠病疫已造成4200名該部經營的老兵之家住客死亡，確診者更高達8萬5000人。

這個死亡統計不包括私立或州立老兵之家的人數，例如，麻州 荷里約克軍人之家(Holyoke Soldiers' Home)今年就有80人死亡，兩名主管已因決策失當，以致病疫蔓延，遭到刑事起訴。

老兵特別容易被新冠病毒擊倒，除了年紀因素，當年在越南接觸到除葉橙劑，或波斯灣戰爭期間，吸入太多油田焚燒的空氣，肺部功能較弱，也是原因。

新冠病毒已造成近25萬美國人死亡，幾乎是越戰美軍死亡人數的四倍。

麻州荷里約克軍人之家因一名員工10月確診感染，連續兩周禁止訪客，11日的節慶，只能改採虛擬儀式，不過老兵們仍可享用茶點，接受禮物，也有音樂會招待。

愛達荷州 波伊西(Boise)市州立老兵之家有33名老兵確診，其中九名10日才診斷出；有六人死亡，四人住院。

往年今日，老兵的家屬和社區志工都會親自探視退役軍人；今年會客室和走廊空蕩蕩，管理階層準備好牛排大餐，逐一送入房間，招待他們。

波伊西老兵之家主任赫洛維(Rick Holloway)說，「今年環境跟往年不同 -- 非常非常的安靜，我們改用一對一的方式，照顧老兵。」

愛達荷州退役軍人廳廳長哈格東(Marv Hagedorn)本周初就看到志工在該州退伍軍人墓園插滿國旗，「景象美常美麗，雖然我們知道，節日當天不會有人來。」

密蘇里州各老兵之家9月1日迄今，有98人死於新冠肺炎；奧克拉荷馬州 72老兵同病死亡，300多老兵確診；過世老兵的兒子艾爾金(Rusty Elkins)認為員工不足，醫護人員也太少，是老兵之家傷亡慘重的原因。