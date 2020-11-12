後懸吊出包？凱迪拉克休旅車遭調查

許多舊款凱迪拉克多功能車的車主投訴，後懸吊裝置可能故障，導致駕駛失控甚至撞車。(美聯社)

公路安全當局因接獲許多舊款凱迪拉克多功能車(Cadillac SUVs)的車主投訴，後懸吊裝置可能故障，而導致駕駛失控甚至撞車，已展開調查。

負責調查的單位是國家公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，簡稱NHTSA)，調查範圍涵蓋2010年到2015年份約34萬4000輛凱迪拉克SRX SUV；NHTSA表示，截至目前共有九例車主投訴，其中兩例引起車禍 、三人受傷。

2014年，曾因為同樣問題而有約29萬輛凱迪拉克Cadillac SRX和紳寶Saab 9-4X SUV被召回，但投訴的幾位車主表示，他們並不包括在召回範圍內。紳寶和凱迪拉克汽車 都由通用汽車公司(GM)製造。

NHTSA將會確定有多少輛汽車出問題。這項調查最終可能引發召回行動； 通用汽車指出，正與該政府機構合作，並同時自行調查。

NHTSA上周三在其網站上發布文件說，凱迪拉克多功能車的後束連桿(toe link)調整器會分離；後束連桿可保持後懸吊裝置穩定，並確保輪胎著地。

調查人員已查看多輛凱迪拉克多功能車，發現腐蝕造成懸吊裝置可調節組件上的螺紋磨損； NHTSA推測，這可能是執行召回、進行四輪定位所造成的。

在當局接獲的其中一項投訴中，未透露身分的車主陳述，他2019年5月在新澤西州 收費公路上駕駛Cadillac SRX時聽到一聲巨響，車子在車道上失控， 撞到一輛拖車側面，跨過三車道回衝，最後在最左邊車道上停住，相撞的兩輛車的駕駛都受傷。