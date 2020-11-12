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沃爾瑪、通用合作 測試無人駕駛送貨

編譯周芳苑╱綜合11日電
沃爾瑪正與通用汽車公司合作，在亞利桑納州測試無人駕駛送貨服務。(美聯社)
沃爾瑪正與通用汽車公司合作，在亞利桑納州測試無人駕駛送貨服務。(美聯社)

全球最大零售業者沃爾瑪(Walmart)正與美國三大車廠之一的通用汽車公司(GM)自動化汽車部門合作，在亞利桑納州測試無人駕駛送貨服務。

這兩家知名大公司表示，明年初，將在亞利桑納州斯科茨代爾市啟用無人駕駛送貨服務，交由電池驅動的雪佛蘭Bolt汽車送貨，這項新模式剛開始上路時，將有真人後備司機隨車監控、並協助將包裹送到顧客家門口，但這只是階段性作法，通用汽車自動駕駛汽車部門Cruise發言人沃特(Ray Wert)說，最終將轉向全自動無人駕駛。

沃爾瑪說，藉由無人駕駛送貨服務，顧客下單後，就可由Cruise部門的無人駕駛車輛送貨，人與人之間全程零接觸。這家零售業巨頭聲稱，這將是若干零售自動化新計畫中的項目之一。

沃爾瑪並且指出，該公司4月開始提供快送服務，如今已在全美2800多個據點提供這項服務，服務對象涵蓋全美國65%以上的家庭。

通用公司沃特說，與沃爾瑪合作的測試將從小規模開始，之後逐步增加車輛；目前，他還不知道一開始將動用多少輛雪佛蘭Bolt自動汽車。

Cruise部門10月份曾表示，今年年底前，舊金山自動駕駛汽車將不再有人工後備駕駛員，不過，目前還不清楚什麼時候會提供真正無人駕駛的汽車。

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