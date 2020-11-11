暖冬來了？美國中部及東部1月高溫如夏

感恩節就要到了，但中部及東部的氣溫比平常高約15到20度，宛如夏季。圖為賓州一對母子9日穿著短袖短褲，在住家前院準備聖誕布置。(美聯社)

感恩節就要到了，但中部及東部的體感溫度卻像國殤日(Memorial Day)周末假期，氣溫比平常高約華氏15到20度，宛如夏季；這波暖空氣與籠罩東岸的高壓和人為的氣候變遷 息息相關；氣象局預測，今年可能是暖冬，且可能一路持續到明年2月。

這般溫和天氣打破多地紀錄，且可能讓許多地方步上史上最暖11月之途；未來幾天可能短暫降溫，但多種跡象顯示今年可能是暖冬。

美東9日平均都在華氏70度以上，部分地區甚至逼近80度。華府當天下午2時約74度，紐約市及費城亦然；巴爾的摩約77度，僅比1994年的紀錄低一度。

波士頓較冷一些，略高於50度，但10日下午飆近70度。

溫暖天氣也出現在上中西部，芝加哥9日高溫 75度創紀錄，底特律以77度刷新紀錄，密西根和威斯康辛州 的氣溫都超過70多度。

整體而言，氣象局通報130處觀測站的氣溫逼近或刷新高溫紀錄。

這波熱浪來自籠罩東岸的高壓，順時鐘的將西部「吹走」北方的不穩定氣流並吸取南部的暖空氣。

暖空氣上周盤據美國大多數地區，讓西部山區(Intermountain West)和高地平原(High Plains)屢創高溫新紀錄。

明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)自3日以來只有一天在70度以下；類似情況也出現在丹佛市(Denver)，丹佛上周連續締造了三項高溫紀錄，7日高溫73度，時至9日下午竟飄雪。

華盛頓郵報(WP)10日報導，異常溫暖的氣候不僅在秋季創紀錄，且已持續一段時間。

明尼亞波利斯市、威斯康辛州的麥迪遜(Madison)和密爾瓦基市(Milwaukee)過去連續五天的溫度都在70度以上，這是有史以來最熱的11月氣溫。

然而，明尼亞波利斯市不到三周前才經歷本季最大型暴風雪。

這波暖空氣未來幾天將持續朝中西部推進，但仍會在東岸停留稍長的一段時間。

國家海洋暨大氣管理局(NOAA)表示，美東約三分之二地區過去一周的溫暖天氣的情況可能是人為氣候變遷所致，NOAA在那段期間通報3400多起高溫事件，相較之下低溫情況不到200件。

NOAA氣候預測中心強調，異常的溫暖天氣目前有高於平均的機率，可能持續到明年2月。