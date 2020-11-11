手機簡訊領紓困金 國稅局：恐是釣魚詐騙

國稅局10日提出警告，假如民眾收到聲稱提供1200元紓困支票的手機簡訊，千萬別點擊網址鏈結，這是犯罪分子的釣魚詐騙。(取材自推特)

國稅局 (IRS)10日提出警告，假如民眾收到聲稱提供1200元紓困支票 的手機簡訊，千萬別點擊網址鏈結。這是犯罪分子最近的招術，利用釣魚詐欺(phishing scam)謊稱提供支票，實則騙取個人資訊。

消費者近來陸續接到簡訊，聲稱點擊鏈結便有1200元紓困支票匯入銀行帳戶。

簡訊內容是：「您已從新冠疫情國債基金收到 1200元匯款，需要進一步採取行動才能將這款項存入帳戶。繼續在此處接受這筆款項……。」

國稅局表示，一旦點擊鏈接，您將被帶往冒牌國稅局網站─IRS.gov Get My Payment ；真正的國稅局網站IRS.gov通常會要求提供個人資訊如社安碼、出生日期和銀行帳戶等，冒牌網站卻要求個人和財務帳戶資訊。

國稅局鄭重聲明，該機構從不向消費者發送簡訊或電郵。

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)透過聲明說，犯罪分子不斷利用新冠疫情和經濟紓困名義騙取納稅人金錢或身分資料，是今年常見的新騙局。

國稅局說，假如民眾收到這類簡訊，應通報國稅局釣魚詐騙專網[email protected]，附上屏幕截圖以及收到簡訊的日期和時間、簡訊發送和接收者電話號碼。

國稅局已向尚未收到紓困金 的消費者發出900萬封紙本信，提醒11月21日前註冊登記以領取紓困支票。

紓困支票是3月份依「新冠病毒援助紓困經濟安全法」，符合資格的個人、已婚夫婦各可得1200元及2400元，此外，17歲以下被撫養人各500元。

國稅局最近發出900萬封信給不需申報所得稅的人，諸如老年人、低收入家庭或未被提報為被撫養人的大學生，應在11月21日前以國稅局「非申報者」(IRS' Non-Filers)工具註冊，申領紓困支票。