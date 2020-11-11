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右派社媒Parler 選後近百萬人下載

記者胡玉立╱綜合報導
多位知名共和黨人大力鼓吹以Parler取代推特和臉書，據統計，11月3日至8日短短五天內，Parler被下載近100萬次。(CNN電視台截圖)
多位知名共和黨人大力鼓吹以Parler取代推特和臉書，據統計，11月3日至8日短短五天內，Parler被下載近100萬次。(CNN電視台截圖)

推特臉書頻頻採取行動「管理」選舉錯誤訊息之際，保守派立場社群媒體Parler人氣爆增。多位知名共和黨人大力鼓吹以取代推特(Twitter)和臉書(Facebook)。據統計，11月3日至8日短短五天內，Parler被下載近100萬次，位居應用程序下載榜首。

一周前，該平台用戶約450萬，9日已達760萬。被推特和臉書以缺乏事實根據為由刪除的「停止竊取」 (#StoptheSteal )標籤， 在Parler社群平台至少被提及1萬5000次。

Parler與Gab和MeWe等社群網絡類似，它聲稱自己是「言論自由」平台，用戶可在該平台上發表想法，不必擔心觀點變得「支離破碎」。該社群媒體目前已成為共和黨官員、保守派專家和川普支持者抗議選舉結果的核心樞紐。

市場情報公司Sensor Tower統計顯示，自11月3日至8日之間，Parler在美國的Google Play商店和iOS App Store下載量總計98萬次。其中超過一半的下載量(63.6萬)出現在8日當天；亦即美國主要媒體宣布白登當選總統的次日。9日當天則有88萬次下載量。

推特在大選日後，標記川普總統多條推文「有誤導性」，其中包括他說自己「已贏得大選」是虛假說法以及沒有證據可證明選民欺詐。臉書則自11月6日起，積極刪除虛假的選舉貼文；其中包括沒有證據即聲稱選舉出現詐欺的「停止竊取」標籤。

Parler運營長沃尼克(Jeffrey Wernick)對此發表聲明指出，臉書和推特都失去了用戶信任，「對那些感到厭倦同時謹防遭競爭對手對待的人來說，Parler令人耳目一新。」沃尼克表示，Parler下載量大增，是因為Parler努力保護用戶隱私，且平台處理內容方式透明化，贏得社區信任。

臉書社團「2020年全國重新計票」發起人向其數十萬名成員表示，他很擔心臉書的鎮壓行動，「我們越大，我就越緊張，我不想失去這支MAGA軍隊！」他在臉書上提到「萬一我們消失了？」的備案計畫是，到立場偏右的社群媒體網站Parler去找他。

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