人口普查員奉命作假？普查局否認

印第安納州前人口普查員羅伯茲說，她被迫為沒有人在家的家庭捏造資料。(美聯社)

美聯社報導，人口普查 員奉命作假，呈報虛假的人口普查數字，以便在普查截止日之前結案，但人口普查局10日發布聲明否認。

美聯社報導麻州 和印第安納州普查員在上級授意下，在普查表上填下錯誤的人口統計數字，隨後，10名普查員也站出來，講出類似的故事，聲稱趕在普查截止日前，把未完成的人口普查資料呈報上去，不管數字正不正確。

這些普查員，從北卡羅來納州 到華盛頓州都有，他們的共同故事是：得不到正確資訊的家戶資料，隨便填，例如，從窗口看進去這家人的情況，或根據停在車道上汽車的數量，或院子裡腳踏車數量，就自己編造人口等資料。

最高法院推翻地方法院准許普查工作持續到10月底的裁決，川普下令10月15日就截止，普查局目前正在整合普查所得，刪除重複的資料、改正錯誤、缺漏則補齊。

普查局表示，普查員造假的報導，是很嚴重的指控，如果普查人員刻意針對普查所得資訊填報不實，這是嚴重違犯聯邦法律的罪行，「我們必予徹查，該起訴的就起訴。」

根據聯邦法律，普查局員工呈報虛假資料，得罰鍰2000元，判處最高五年徒刑。不過專家說，因造假而被起訴的案例非常少見，因為普查局寧願把精力用來找出錯誤並予更正，不想為了追究員工的法律責任，花費太多功夫。

普查局另外指出，針對2020年的普查，它已引進新技術，也提出防範措施，防止錯報，也找得出錯誤，並隨即更正。

8月中，現地挨家挨戶普查工作緊鑼密鼓階段，普查局雇用了28萬5000名臨時雇員。普查局說，報導中所舉的例子，可能跟員工與主管之間的糾紛有關，也可能是誤解作業程序所致。