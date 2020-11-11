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視訊軟體Zoom安全堪虞 FTC下令改進

記者張聲肇╱綜合報導
新冠病疫期間走紅的視訊軟體Zoom向客戶保證的安全度，不像該公司所宣傳的那麼高，聯邦貿易委員會9日下令改進。(美聯社)
新冠病疫期間走紅的視訊軟體Zoom向客戶保證的安全度，不像該公司所宣傳的那麼高，聯邦貿易委員會9日下令改進。(美聯社)

新冠肺炎疫情期間走紅的視訊軟體Zoom向客戶保證的安全度，不像這家加州聖荷西公司所宣傳的那麼高，聯邦貿易委員會(FTC)已下令該公司改進。

FTC說，Zoom自2016年以來，就欺騙用戶說，使用這的應用軟體有多安全，卻暗藏可以偷窺客戶會議內容的加密鑰匙，對客戶的隱私保障，彷如空話。

Zoom 自稱有3億用戶，其中很大一部分是新冠病疫襲擊全球之後，被逼在家上班的各行各業人士，和在家上課的老師學生。FTC說，Zoom使用一系列「欺騙、不公」手段，降低用戶該有的安全、隱私保障。

FTC表示，該公司誤導人的推廣言詞，讓許多用戶，特別是討論健康和財務的客戶，誤以為使用它的視訊軟體很安全。

FTC官員指出，Zoom上傳的部落格文章，一再宣揚軟體業經加密，安全無虞，家庭、學校、社群、企業大可放心使用。

FTC委員會通過的「處置令」，要Zoom立即改善安全度，包括要該公司設法解決用戶隱私可能遭受竊取的問題，公司主管要負責定期檢討，軟體安全缺陷是否隨時改正。

Zoom說，FTC所提的問題，已在處理。它說，FTC的要求，正符合「本公司的承諾，以不斷創新、強化產品安全，向客戶提供安全的通訊經驗。」

本裁決公布後30天內，民眾可回饋意見，FTC將根據意見回饋，做出最終裁示。

FTC委員喬普拉(Rohit Chopra)對意見書中說，Zoom趁病疫大撈了一筆，大有趁勢崛起，成為科技大咖之勢，「大家更應追究，Zoom和其他科技巨擘，是否靠欺騙手段壯大。」

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