北卡大招生偏袒非、西裔 聯邦法院審理

教堂山北卡羅來納大學(圖)被控違反民權法規，讓種族過度影響招生決策，偏袒非裔與西語裔申請入學者，其招生過程將在聯邦法院被詳細檢視。(取材自推特)

聯邦法院9日展開審理教堂山北卡 羅來納大學(UNC-Chapel Hill)大學部招生 流程，被控違反民權法規，讓種族過度影響招生決策，偏袒非裔與西語裔申請入學者，而不是更有資格的白人或亞裔 申請者。

本案由北卡州溫斯頓-賽勒姆(Winston-Salem)地區法官洛瑞塔‧比格斯(Loretta Biggs)審理，這起訴訟由非營利組織「學生爭取公平入學」(SFFA)於2014年提出；該組織由保守派的法律行動主義人士布魯姆(Ed Blum)支持

SFFA曾針對奧斯汀德州大學(UT Austin)提出平權措施相關訴訟，而後來最高法院裁定支持該校。

該組織也針對哈佛大學(Harvard University)提訴，目前正等候上訴法院裁決，而有一位聯邦法官於2019年裁定支持該校；哈佛被控歧視亞裔申請者。

SFFA在法庭文件中表示，該組織分析北卡大學的招生資料後發現，對於許多代表低於適當比例的少數族群、尤其是來自別州的申請者來說，種族與族群都是「決定性」因素。

北卡大學表示，該校使用功能完整的的方式招生，申請入學審查委員評估申請者的項目包括學業成績表現、課外活動，以及諸如「好奇心、正直，以及克服障礙的經驗」等人格特質。

該校也說，在審查的任何階段，種族都不具有數字上或固定的影響力，而且不是所有申請者都明確標示自己的種族。

SFFA則說該組織有許多成員曾申請教堂山北卡大學卻被拒，並將要求法院禁止北卡大學將種族列為未來招生的考量因素。

原告預期將把重點放在被該校錄取之各種族學生之間大學入學考試(SAT)與學校成績平均分數的差距上，並表示這顯示出該校嚴重偏袒非裔和西語裔申請者。

原告也可能會在法庭上強調，北卡大學考慮過但決定不採行「種族中立」方式讓學生群體更加多元化，即錄取在高中班級排名前10%的學生。