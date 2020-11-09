知名益智節目Jeopardy主持人 崔貝克80歲癌逝

知名益智競賽節目「危險邊緣」主持人崔貝克8日辭世，享壽80歲。圖為崔貝克2019年出席頒獎典禮。(美聯社)

知名益智競賽節目「危險邊緣」(Jeopardy)主持人崔貝克(Alex Trebek)在與病魔抗爭數年後，於8日辭世，享壽80歲；他2019年公布自己患有末期胰臟癌的消息，索尼工作室表示崔貝克在親人好友的陪伴中，於洛杉磯家中安詳離世。

崔貝克過世的消息一傳出，包括曾參與節目的參賽者、各界名人與民眾紛紛哀悼致意。

「Jeopardy! 」優勝紀錄保持人詹金斯(Ken Jennings)在推特 表示：「崔貝克不但是最棒的，他還令人喜愛又非常正派，我很感激能與他相處的每一刻。」

另一位知名參賽者霍爾祖爾(James Holzhauer)在推特寫到：「能與這位勇敢的生命鬥士共度時光是我莫大的榮幸，崔佛克，你在我們心中的地位永遠無可取代。」

歌星約翰．傳奇(John Legend)在推文中說他從小就對「Jeopardy! 」深深著迷，且一直都很敬愛崔貝克，並讚揚他極具標誌性的主持生涯。

「Jeopardy!」1964年由國家廣播公司(NBC)首度播出，初代主持人為弗萊明(Art Fleming)，節目一推出便大受歡迎。崔貝克於1984開始擔任該節目主持人，主持風格深受觀眾喜愛，他會和參賽者開開玩笑，參賽者答對時崔貝克真心為他們高興，參賽者苦思答案時他也能以輕快的節奏讓節目繼續進行。

崔貝克在家鄉加拿大 以主持「Reach for the Top」節目起家，1973年他移居美國 ，主持多個節目，在主持「Jeopardy!」期間他也身兼其他節目的主持工作。

「Jeopardy!」讓崔貝克聲名大噪，他靠著主持該節目贏得五座艾美獎，並在好萊塢及加拿大的星光大道擁有自己的星形獎章，2012年「Jeopardy!」贏得皮博迪獎，該獎項被視為是廣播電視媒體界的普利茲新聞獎。

雖然許多觀眾認為崔貝克是節目成功的一大功臣，但他謙稱自己的工作只是讓節目順利進行，他曾在訪談中說：「我是Jeopardy的主持人而不是明星，我的工作就是炒熱氣氛和幫助參賽者，讓他們發揮最棒的表現，如果我成功做到這一點，大家會認為我是好人，觀眾就會覺得我有點像是明星，但我若是想搶鋒頭就不對了，Jeopardy的主角是參賽者和節目內容。」