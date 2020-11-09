「把第一狗帶回白宮」 白登夢成真

白登妻子吉兒‧白登與兩隻愛犬Major(左)和Champ合照。(取自推特)

前副總統白登 確定當選總統後，白登夫婦兩隻愛犬Major和Champ也受關注，「第一狗」時隔四年也將重現白宮 。

國家廣播公司(NBC News)報導，白登家族的德國 牧羊犬Major將成為賓夕法尼亞大道1600號，首條入住的救難犬。

白登家族2008年領養Champ，2018年11月又透過「德拉瓦人道機構」(Delaware Humane Association，簡稱DHA)領養Major。

白登夫婦當時發表聲明說：「我們歡迎Major加入白登家庭，我們感謝DHA為Major等無數動物尋找新家。」

DHA表示，Major進入白登家庭之前也曾被領養，「但都不適應周遭環境」，當我們公布這段故事後，白登家庭立刻伸出援手。

Champ於2008年聖誕節進入白登家庭，並在副總統官邸、美國海軍天文台(US Naval Observatory)陪伴白登家庭度過兩個副總統任期；Champ得名自白登的父親，在白登兒時給他取的小名。

Champ與Major常出現在白登家庭的社群媒體版面中，還幾度在總統選戰中亮相。

白登曾發布Major舔他臉的照片，寫道「當我有Major鼓勵的時候，就不會有不順的日子」；白登競選期間，還曾喊出「把第一狗帶回白宮」的口號。

白登當選的消息傳開後，許多具有影響力的動物KOL紛紛推文，恭喜Champ和Major重返白宮。

Doug the Pug推文寫道：「白宮又有狗了！！」

Finn寫道：「我對政治並不熱衷，尤其是美式政治，但兩條德國牧羊犬入住白宮，簡直令我欣喜若狂！」

演員賈斯汀·塞洛克斯(Justin Theroux)則迫不及待讓他的救難犬Kuma與Major做朋友，寫道「嘿，Major，我單身，正在尋找跑伴」。

Champ和Major將是繼歐巴馬家庭的葡萄牙水狗Bo與Sunny之後，再度入住白宮的第一狗。