NBC氣象主播羅克罹患攝護腺癌 將手術

國家廣播公司知名非裔氣象主播羅克在節目「今日秀」中宣布，罹患攝護腺癌，即將動手術。(NBC紐約地方電視台截圖)

國家廣播公司新聞網(NBC News)知名非裔 氣象主播羅克(Al Roker)，6日在節目「今日秀」(Today)中宣布罹患攝護腺癌，即將動手術。

羅克表示，在今年9月進行例行性檢查時發現罹患癌症 ，他說：「有好消息也有壞消息，好消息是我們發現得早，但不怎麼好的消息就是它有侵略性，所以我必須休假一段時間好好照顧身體。」

羅克認為有必要將自己染病的事實公開，是因為高達九分之一的男性都有機會得到攝護腺癌；但對美國的非裔男性來說，感染這項疾病的機率是七分之一，而且致命性更高。

羅克說：「所以如果你及早發現，是很有機會可以治療的，這也是我想跟大家分享心路歷程的原因，因為這樣我們可以共同學習這個疾病，還有如何保護自己。」

羅克預計下周在紐約市 史隆凱特琳紀念癌症中心(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)進行手術，他的主治醫師勞丹(Vincent Laudone)指出，雖然羅克的癌細胞目前只局限於攝護腺一帶，但由於具有侵略性因此決定將攝護腺切除。

羅克的妻子黛博拉‧羅勃茲(Deborah Roberts)一直以來都是他最有力的支持者，但羅克同時也說並不希望別人為他難過。

羅克宣布罹癌的當下，許多同事主播也在節目中陪伴他，羅克也表示這讓他對自己的抗癌之路感到樂觀許多：「讓我們靜觀其變，希望兩個星期後我能再回到今日秀。」