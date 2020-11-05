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剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

全美第一州 俄勒岡通過一級持有毒品除罪化

編譯林梅婕、潘勛／綜合4日電
新澤西州3日選舉通過大麻合法化公投。(美聯社)
新澤西州3日選舉通過大麻合法化公投。(美聯社)

俄勒岡州在3日選舉通過一項公投案，讓該州成為全國第一個讓持有一級毒品除罪化的州；此外，新澤西、亞利桑納、蒙大拿、南達科他和密西西比州，則通過公投讓醫療或休閒用大麻合法化

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俄州持有一級毒品除罪化，旨在讓民眾不再因持有少量海洛因、古柯鹼、以及俗稱迷幻藥的麥角酸二乙醯胺(LSD)等一級毒品遭到逮捕，也無須面臨審判或刑責；反之，民眾可選擇繳納100元的罰金，或接受勒戒中心輔導。

通過法案後，俄州所有大麻稅收將用來資助勒戒中心的使用；聯合國指出，許多歐洲國家早已通過一級毒品除罪化，2000年開始實施的葡萄牙更發現，毒品除罪化至今，濫用藥物的現象並沒有上升。

根據聯合國2019年的報告寫道：「針對各項犯罪事實，包括個人使用及持有毒品，與其以刑責懲罰不如推動其他替代方案，還可解決監獄不足的問題。」

除此之外，新州和亞州選民通過針對21歲和以上者大麻合法化的措施中，新州議員未來將擬定大麻市場相關法案及規定，至於亞州將刪除民眾過去使用大麻的犯罪紀錄。

南達科他州也在當天同時通過醫療及休閒用大麻合法化，密西西比州僅允許民眾使用醫療用大麻，蒙大拿州則通過休閒用大麻合法化；與總統大選結果相比，大麻合法化的議題在地理、人口及政治大分裂的今日，人民仍有共識。

大多數美國人民所居住的州，要不是讓大麻全面合法，便是允許醫療用大麻。11個州全面合法，成年人可以購買；33個州則批准醫療用大麻。

雖說大多數州立法讓大麻合法，川普政府對吸食大麻也大致放任，但共和黨控制的參院依然阻擋大麻的改革，讓大麻在聯邦法律層級與海洛因、迷幻藥同列為一級毒品。如此讓大型銀行不敢與大麻產業有業務來往，新冠疫情紓困配套案中，大麻業也被排除在外。

全美四個州3日選舉通過醫療用或休閒用大麻合法化公投。(美聯社)
全美四個州3日選舉通過醫療用或休閒用大麻合法化公投。(美聯社)
南達科他州3日選舉通過大麻合法化公投。圖為該州大麻栽種業者。(美聯社)
南達科他州3日選舉通過大麻合法化公投。圖為該州大麻栽種業者。(美聯社)

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