這三州通過運動賭博公投 業者讚開明選擇！

馬里蘭、南達科他和路易斯安納三州3日大選也舉行公投，通過開放運動賭博，另三州引進或擴大賭場營業項目。(美聯社)

賭博業者在今年選舉獲得大勝，馬里蘭、南達科他和路易斯安納三州在3日選舉通過了開放運動賭博，另三州則公投通過將引進或擴大賭場營業項目。

維吉尼亞州 選民同意在四個城市開放賭場，內布拉斯加州 准許賽馬場「附帶」經營賭場業務，科羅拉多州也在廢除下注限額(100元)之外，擴大賭場的營業項目。

拉斯維加斯內華達大學賭博歷史學者史瓦茲(David Schwartz)說，「看來，美國 人愈來愈敢把賭博合法化。維吉尼亞州開放賭場，內布拉斯加州讓賽馬場經營賭場，都顯示賭場式賭博遊戲漸成風尚。時代似乎進步到選民認為自己的州開放賭博，會有正面回收這樣的程度了。」

賭博業者最主要的組織美國賭博協會，對選民這開明的選擇，大加讚賞。該協會執行長米勒(Bill Miller)說：「這六州選票有利賭博業的抉擇，將會讓更多美國人獲得他們亟需的就業機會、專有的稅收，以及離家更近、安全、管理良好的娛樂環境。」

如此一來，2021年底，全美國至少有25州和華盛頓特區，將有合法的運動賭博，讓民眾一賭手氣。

維吉尼亞州四個城市的選民，歡迎業者前去經營賭場。這四個都市是布里斯托爾(Bristol)、丹維爾(Danville)、普茲茅斯(Portsmouth)、諾福克(Norfolk)。

計畫前去丹維爾投資的凱撒娛樂事業公司執行長芮格(Tom Reeg)表示：「我們將不負所託，創造1300個薪資待遇很好的工作機會，為這個城市帶來觀光收入和經濟發展。馬上可以開工，我們至感興奮。」

南達科他州的選民核准「死木賭場」(Deadwood)增設現場下注的運動賭博設施，不過，最熱門的網路運動賭博仍在被禁之列。

路易斯安納州尊重各選區民眾的決定，目前約有四分之三選區通過運動賭博合法化。