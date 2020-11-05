「附近哪裡有中國菜」 谷歌：老美看開票 拚命找食物

老美在大選之夜最熱門的谷歌搜尋顯示，他們靠著狂吃垃圾食物紓解壓力。(取材自推特)

總統大選3日晚間開票 之際，美國 民眾緊張焦慮地看電視轉播開票，靠著狂吃垃圾食物紓解壓力；「谷歌趨勢」(Google Trends)統計報告顯示，老美在大選之夜最熱門的搜尋關鍵句為「我附近哪裡有餅乾」、「我附近哪裡有中國 菜」、「我附近哪裡賣酒」及「我附近哪裡有披薩」。

紐約時報科技專欄作家如斯(Kevin Roose)在推特發文指出，從超級市場的冰淇淋銷售，可以得知民眾對於這場大選的焦慮指數，有超市在2日已經賣光貨架上所有「班與傑瑞」(Ben & Jerry's)冰淇淋。不少網友則紛紛透過照片回應指出，為了觀看開票報導準備了巧克力、洋芋片等零食。

「谷歌趨勢」統計顯示，大選之夜開票時，美國民眾搜尋「我附近哪裡有餅乾」等關鍵句數量創下新高，其他熱門搜尋句子還包括「我附近哪裡有中國菜」、「我附近哪裡有賣酒」、「我附近哪裡有披薩」、「我附近哪裡有漢堡」以及「我附近哪裡有薯條」。

另外，某些美國民眾則在大選之夜借酒澆「愁」，酒品快遞服務Drizly指出，大選日當天的單日銷售比先前連續四個周二的同日業績足足增加了68%。

在全美26州設有營運點的Drizly指出，不管是共和黨居多的紅州或民主黨為主的藍州，大選日的酒品銷售都增加，但藍州增加幅度達75%，紅州只增加33%。