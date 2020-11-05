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麥康諾連任成功：年底前通過紓困案是「當務之急」

記者顏伶如／綜合報導
參院多數黨領袖麥康諾4日指出，參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)
參院多數黨領袖麥康諾4日指出，參院當務之急是在年底前通過新一輪紓困法案。(美聯社)

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)4日指出，目前在參院推動的第一要務，就是年底前讓最新一輪疫情經濟紓困法案過關。對於民主黨國會議員要求白宮必須將州政府、地方政府紓困援助納入法案，麥康諾則表示，應該有機會辦到。他說：「如同過去幾個月來我再三強調的，我們需要下一回合的紓困計畫。」

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在這次選舉順利連任共和黨肯塔基州聯邦參議員的麥康諾4日在記者會上表示，參議員結束休假下周復議時，紓困方案將是當務之急。

他表示，之前因為政黨歧見導致紓困計畫難產，如今隨著選舉結束，希望不愉快氣氛能夠降低。他說：「我覺得這是我們必須做的，我也認為我們應該在今年底之前完成。」

麥康諾說，等到參議員回到參院，紓困法案將是第一要務，「屆時希望我們能有比先前更好的合作關係。」

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)之間的紓困協商已持續數月之久，但遲遲未有結果。

新冠疫情在美國持續蔓延，根據最新統計，3日全美共有9萬1500個新增確診案例，創下約翰霍普金斯大學自從疫情爆發以來，追蹤統計的新高紀錄。全美染疫死亡已超過23萬人。

選前最後幾周，麥康諾曾說，波洛西與米努勤正在磋商中、規模2兆元的紓困法案，在參院獲得支持恐怕有限，參議員憂心法案開銷過於龐大。

麥康諾4日表示，波洛西提出的2兆5000億元紓困計畫，其中包括某些不相關的內容，「我在參院曾經兩度提出5000億元的縮減版紓困草案，特別針對學校需要以及數額較小的薪資保護貸款項目(Paycheck Protection Program，PPP)。

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