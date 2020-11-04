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川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

大選開票／238:213 白登拿下緬因 川普喊停止計票

等不到郵寄選票 他開車來回2000哩返鄉投票

記者張聲肇／綜合報導
住在波士頓的拉穆拉格里亞發現他的通訊選票被誤遞後，從麻州開車回喬治亞州家鄉投票，再開回麻州，全程約2000哩。(WCVB電視台截圖)
住在波士頓的拉穆拉格里亞發現他的通訊選票被誤遞後，從麻州開車回喬治亞州家鄉投票，再開回麻州，全程約2000哩。(WCVB電視台截圖)

何謂堅持？住在波士頓的拉穆拉格里亞（Joe LaMuraglia）發現他的郵遞選票被誤遞他州後，不屈不撓的從麻州開車回喬治亞州家鄉投票，再開車回麻州，一人開了30多小時的車，來回路途長達約2000哩。

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今年52歲的拉穆拉格里亞，9月就向喬治亞州家鄉沙瓦納的選委會登記要選票，等了好幾個禮拜票沒寄到，打電話詢問所獲答案居然是地址、郵遞區號都對，卻錯送到維吉尼亞州去了。

他雖然不滿意這答案，還是禮貌地問選務人員，可否再寄一張郵遞選票給他，同時下定決心，「我再拿不到選票的話，就直接南下親自投票。」

到上個禮拜，他還是沒收到選票，於是整理行囊，丟上他暱稱為「蘇菲亞」的2007年富豪V70汽車，踏上返鄉投票之旅。

2日，他投完票回途在西維吉尼亞州接受電話訪問時說，「我認為對的事，花再多功夫都要把它完成。」「我認為投票是我作為公民的義務。」

出發當天下午，他開抵康州，在妹妹家過夜，第二天一大早起床，繼續上路；在新冠病疫仍嚴重，國家政治紛爭更嚴重的時節，一個人怎麼度過15小時的車程？

他說，打開收音機收聽音樂，喝很多杯的咖啡，找可以聊上一個鐘頭的好友，一路聊天；他說，「15小時待在位置上絕非易事，我知道很多人辦不到。」

他28日抵達老家沙瓦納，翌日一大早就直奔投票所，排隊排了52分鐘，完成投票壯舉，票投進票箱，心頭壓力也解除了，開始驅車北返。他說，捨飛機就汽車，主要因為搭飛機不安全，易感染，順道在北卡州見到兩位兄弟，也拜望了93歲高齡的老母，也算是小小的收穫。

哥倫比亞大學新聞系教授葛如史金（Bill Grueskin）的女兒，也因為通訊投票出問題，從麻州開了四小時車，回紐約投票。上個月，更有兩名大學生從華府開了20小時汽車，回德州投票，因為他們8月就申請的郵遞選票，但就是沒收到。

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