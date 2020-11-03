迎轉機 全球航空業推登機前篩檢規範
消息人士透露，一項提議在登機前使用高準確度新冠試劑，篩檢旅客的全球航空規範，正在聯合國相關單位進行審核，有機會為慘澹的航空業注入生機。
航空公司和機場持續推動全球篩檢規範，希望藉此撤回嚴格的隔離要求。國際航空運輸協會目前預測，2020全年度航空業將因疫情損失高達66%。
目前全球搭機篩檢相關規定不一，有航空公司要求旅客在搭機前先取得陰性證明，有些國家允許旅客入境且不須隔離，但也有國家仍禁止所有非必要旅客。
國際民航組織 (ICAO) 篩檢規範和境風險管理措施(Cross Border Risk Management Measures)，預計將在本月給予各國自願技術性指導方案，但不強制各國取消隔離措施。
目前這項規範並未特別傾向任一種篩檢方式，而是建議旅客使用準確度高達95%的篩檢方式，保障同機乘客的安全和降低篩檢有誤的機會。
不過目前市面上快篩的準確度較低，消息人士指出，目前準確率80%起調至接近100%的砂檢試劑都在初步考慮範圍中。
另一提案為乘客在登機48小時內受檢，但不一定在機場進行。聯邦航空管理局(FAA)副局長艾爾威爾(Daniel Elwell)表示，該分規範將不會「採取強硬手段」或提供檢測處方。
國際民航組織透過聲明表示，該規範提供國家評估篩檢選擇的風險管理框架，國家擁有最終決策權。艾爾威爾表示，美國偏好讓「隔離成為非必要條件」。不過他也坦承，每個國家仍有不同考量，制定全球統一規範有一定難度。
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