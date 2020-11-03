迎轉機 全球航空業推登機前篩檢規範

一項提議在登機前使用高準確度新冠試劑，篩檢旅客的全球航空規範，正在聯合國相關單位進行審核，有機會為慘澹的航空業注入生機。圖為員工在舊金山國際機場為聯合航空公司旅客進行新冠快速抗原檢測。(美聯社)

消息人士透露，一項提議在登機前使用高準確度新冠試劑，篩檢 旅客的全球航空規範，正在聯合國相關單位進行審核，有機會為慘澹的航空業注入生機。

航空公司和機場 持續推動全球篩檢規範，希望藉此撤回嚴格的隔離要求。國際航空運輸協會目前預測，2020全年度航空業將因疫情損失高達66%。

目前全球搭機篩檢相關規定不一，有航空公司要求旅客在搭機前先取得陰性證明，有些國家允許旅客入境且不須隔離，但也有國家仍禁止所有非必要旅客。

國際民航組織 (ICAO) 篩檢規範和境風險管理措施(Cross Border Risk Management Measures)，預計將在本月給予各國自願技術性指導方案，但不強制各國取消隔離措施。

目前這項規範並未特別傾向任一種篩檢方式，而是建議旅客使用準確度高達95%的篩檢方式，保障同機乘客的安全和降低篩檢有誤的機會。

不過目前市面上快篩的準確度較低，消息人士指出，目前準確率80%起調至接近100%的砂檢試劑都在初步考慮範圍中。

另一提案為乘客在登機48小時內受檢，但不一定在機場進行。聯邦航空管理局(FAA)副局長艾爾威爾(Daniel Elwell)表示，該分規範將不會「採取強硬手段」或提供檢測處方。

國際民航組織透過聲明表示，該規範提供國家評估篩檢選擇的風險管理框架，國家擁有最終決策權。艾爾威爾表示，美國 偏好讓「隔離成為非必要條件」。不過他也坦承，每個國家仍有不同考量，制定全球統一規範有一定難度。