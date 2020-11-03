CNN亞裔記者 1小時遇3次種族言論攻擊

沃克在電視上講述自己被歧視的經歷。(CNN採訪截圖)

有線電視新聞網(CNN)韓裔記者沃克(Amara Walker)日前在路易斯安納州紐奧爾良市(New Orleans)搭乘飛機時，在一小時內連續三次被以種族言論攻擊，而當她和製片人向警察 求助時，警察卻表示「這並非歧視，或種族主義言論」；她在接受CNN採訪時表示，自己當時渾身都在顫抖，但有必要呼籲亞裔 在遭遇相似事件時積極發聲。

沃克表示，當時她在紐奧爾良國際機場，準備趕飛機回家，突然有一名男子將自己的口罩拉下，然後時對她說：「你好，Ching Chong。」

「我當時被這突如其來的言論震驚，不知道該說什麼，沒有回應，只是繼續往前走。」沃克表示，小學時她作為班上唯一的亞裔學生，很多同學曾故意針對她，拿手拉起丹鳳眼，用「Ching Chong」之類的侮辱性詞語來嘲笑她。

她在機場的遭遇還遠未結束，當沃克和製片人一起坐在登機口候機時，一個未戴口罩的年輕人朝她走了過來，並問「你會說英語嗎？」

沃克再次被問得不知所措，但她反問道，「為什麼你感覺我不會說英語？」而對方沒有理她，接著問，「你說哪國語言？」沃克回答，「很明顯，我說英語，也會說西語！」

但這名男子仍未作罷，開始用模仿亞洲人說話的語氣來嘲諷她，不少候機的乘客和沃克的製片人試圖阻止這一荒誕行為的繼續，然後他們叫來了警察。

警方抵達後，沃克的製片人對警員描述了事發經過，但他的回應卻是「詢問一個人會不會說英語不算種族歧視 ，聽懂了嗎？」

沃克隨後將自己的經歷寫在推特上，她說：「許多亞裔都會在遇到類似事件時選擇閉口不談，也包括我自己，但需要強調的是，我們也生長在這裡、屬於這裡，這是不爭的事實。」

此前，來自台灣的CNN記者陳亦芃(Natasha Chen)也曾於國殤日長周末在南卡羅來納州默特爾海灘(Myrtle Beach)採訪時，遭人辱罵「摘下口罩，滾出我的國家」。