大法官巴瑞特初「辯」案 獻聲不出席

大法官新鮮人巴瑞特2日首度參加法庭辯論，雖然人不在現場，首席大法官羅伯茲還是依傳統介紹取代金斯柏的巴瑞特，並祝她任期長久、勝任愉快。(美聯社)

大法官 新鮮人巴瑞特 2日首度參加法庭辯論，雖然人不在現場，首席大法官羅伯茲還是依傳統，向民眾介紹取代金斯柏的巴瑞特，並祝她任期長久、勝任愉快。

由於新冠疫情 肆虐，最高法院5月起就改由電話審案，現場民眾看不到「聲音出席」的巴瑞特本人，她也不用穿著黑袍，甚至人不在華府都無所謂。

最高法院發言人阿柏格(Cathy Arberg)說，大法官上周五就舉行不公開會議，巴瑞特未參加，因為她想多花點時間研究2日要討論的案情。

由於上周參院剛以52對48通過巴瑞特的任命案，阿伯格說，上周五最高法院裁定的「緊急事項」，即賓州和北卡州是否延長接受、統計選票的問題，她也沒時間研讀各方辯詞，因此也未參與裁決。

巴瑞特2日真正實質參與的兩小時辯論，和資訊自由法以及鐵路員工身障福利有關，都不是重大議題。

如果不是因為疫情推翻了最高法院的「傳統」，巴瑞特首次參加辯論庭，會有同事們和她握手然後排排坐的鏡頭，現場觀眾也可以看到她從法院的紅色簾幕走出來，坐到最右邊最資淺大法官位置的「歷史鏡頭」。

如果是「現場」辯論，那會很熱鬧，每一位大法官隨時可以插話、提問，電話辯論就顯得有秩序多了，每位法官都依資歷深淺，依序問每位律師問題，最資淺的巴瑞特，當然是最後一個提問。

在12月底之前，巴瑞特只要聲音出現即可，她何時搬入金斯柏的辦公室還未定。