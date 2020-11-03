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全美戴口罩人數增 年輕人仍不怕

編譯陳韻涵／綜合2日電
聯邦新研究發現，已有越來越多美國人戴起口罩，但當局建議的其他防疫措施並未獲重視，且年輕人最輕忽防疫。(美聯社)
聯邦新研究發現，已有越來越多美國人戴起口罩，但當局建議的其他防疫措施並未獲重視，且年輕人最輕忽防疫。(美聯社)

聯邦新研究發現，已有越來越多美國人戴起口罩，但當局建議的其他防疫措施並未並未獲重視，且年輕人最輕忽防疫。

聯邦疾病管制中心(CDC)公布的「死亡率與發病率周報」顯示，戴口罩的民眾比率從4月的78%增至6月的89%，但在其他防疫措施方面則無太大改變，如勤洗手、維持社交距離避免出入擁擠或公共場所。

未參與調查的愛默蕾大學(Emory University)傳染病專家德里奧(Carlos Del Rio)說：「調查結果鼓舞人心，但我想可以更好，尤其是在年輕族群。」

CDC在4到6月調查，訪問18歲以上的2000多名美國人，年輕人是最少謹慎防疫的年齡族群。

雖然年輕人遭感染後較不易引起重症，但也有例外，且即使症狀輕微也會感染他人。

整體而言，大多數成年人有做到六大防疫的其中大多數，包括勤洗手、維持六呎社交距離、戴口罩、避免出入公共場合或擁擠的地方，取消或延後社交或娛樂活動，以及避免前往部分或所有餐廳。

除戴口罩者明顯增加外，人們4月到6月的防疫措施普遍減少，但避免去餐廳這一項並未大幅改變。

60歲以上者最配合防疫，而18歲到29歲的年輕人最不在乎防疫。

舉例而言，60歲以上、戴口罩者從4月的83.7%增至6月的92.4%。

戴口罩的18歲到29歲受訪者，從4月的69.6%增至6月的86.1%。

戴口罩的受訪者也較容易遵守其他防疫規則，至於不戴口罩者在4月到6月間採取的其他防疫措施也減少。

研究人員表示，「老人可能更擔心新冠肺炎，他們比起年輕人，暴露於更高的重症風險之中」。

研究人員推測，年輕人可能因為「社交、發展和實際因素」而較不重視防疫，例如可能被限制不能去辦公室、學校等場所。

防疫 美國 社交距離

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