警察暴力、種族歧視 非裔族群焦慮加深

警察暴力、新冠肺炎對非裔族群造成相當大的傷害，其他種族相關的議題也增加非裔的焦慮。(美聯社)

專家指出，警察 暴力事件、新冠肺炎疫情 都對非裔 族群造成相當大的傷害，其他種族相關的議題也增加非裔的焦慮。

美聯社報導，住在底特律郊區的非裔霍爾(Eddie Hall)也深受其害，今年9月，艾迪的貨車被塗上種族歧視的塗鴉，有人在霍爾家掛上「黑人的命也是命」的標語後，朝他們屋內開槍，這起攻擊事件經調查為仇恨犯罪，24歲的白人鄰居最終落網，並以種族恐嚇及其他罪名被起訴。

蘇福克大學心理學系助理教授潔西卡(Jessica Graham-Lopresti)說：「我們還是有可能在街上被射殺，這帶給我們焦慮及壓力。」

今年5月，密西根州下令關閉多家商店以防止疫情擴散，示威者公然持槍進入州議會大廈抗議，其中大部分為白人。德州基督教大學的非裔教授古丁(Frederick Gooding Jr.)表示，隨著許多活動人士走上街頭要求改變，關於個人安全的擔憂也上升到歷史新高，古丁說：「尤其是在17歲白人少年瑞登豪斯(Kyle Rittenhouse)開槍殺人後，還能在眾目睽揆下離開現場。」

登豪斯8月在威斯康辛州的種族抗爭活動中射殺兩人，另外還有一人受傷，當晚有一群武裝白人聚集在該市，瑞登豪斯是其中一員，他們聲稱要保護財產不被縱火、洗劫，瑞登豪斯開槍殺人後並未被警方攔截，即使一旁有民眾大喊他剛殺人，警方則解釋當時情況過於混亂無法回應。

瑞登豪斯事件引燃眾多非裔的怒火，密西根大學社會學教授楊恩(Alford Young Jr.)說非裔專業人士及中產階級顯然更為焦慮，而許多非裔勞工階級則對當前的政治情勢不那麼憂慮，認為一如既往。

霍爾的妻子坎荻絲(Candace Hall)認為川普多少要為目前的狀況負責，她說：「川普打開潘朵拉的盒子，激發種族主義及憤怒，他還要警察毆打人民。」