我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

親信透露：大選夜若看似領先 川普便將宣布當選

白營：版圖正擴張 可望取得270張選舉人票

擁槍自保 反槍派、女性、非裔大增

編譯林育正／綜合1日電

每到總統選舉年槍枝總會大賣，但今年更勝以往；總統大選、極端主義者和種族歧視示威帶來的社會動盪，讓過去不買槍的民眾也開始買槍自保，讓槍枝和彈藥供不應求。

24歲的德州居民霍納(Noah Horner)就買了人生第一支手槍，在晚上睡覺時放在櫃子上。不只是放在家防身，他也擔心日常生活碰上危險。日前奧斯汀的示威中，才有一名陸軍上士槍殺一名示威者。霍納擔心若是在晚上碰上示威者他該怎麼辦？

如果他想在公共場所帶槍，還必須擁有執照。現在周六的課程，必須提前好幾周預約。過去槍店老闆嘉吉(Michael Cargill)的顧客大多為保守派人士，但現在共和黨支持者、民主黨人士和中間選民都有。但他發現，最近多數學生的政治傾向偏向左派。

霍納表示平時並不太關心政治，但他計畫投給白登；他認為川普使美國蒙羞，更沒將疫情控制住。課堂上另一對年輕夫婦哈里斯(Zachary Harris)和艾美‧泰勒(Amy Taylor)表明為左派支持者，兩人已提前投白登。

不只為了保護孩子，泰勒身為女人感到容易遭受攻擊波及；原本反擁槍的哈里斯其他左派的朋友，也考慮購買武器。2020年前四個月，首次購槍者的數量成長40%。

全美射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)統計，1月1日至9月30日，已完成1540萬筆購槍背景審查，比2019全年還多，更逼近2016年的高峰1570萬筆。

相較過去，購槍顧客有夠多女性，以及非裔人士。當然購槍紀錄不會標註政治傾向，但嘉吉透過與顧客的互動，聊到選舉可能引發社會動亂是民眾購槍的原因之一。他說：「如果我打911警察不會馬上就來，我就是自己的第一線人員，我必須擁槍自保。」

不過在課堂上，他強調擁有帶槍執照是為了保護自己和家人；用槍是最後逼不得已的選擇，他說：「當你扣下板機，人生可能就此永遠改變。」

「在德州我們開槍殺人嗎?」他在課堂上問道，「不是，我們開槍終結威脅」。

德州 白登 種族歧視

上一則

移民議題上回助攻 川普這回為何避談？

下一則

警察暴力、種族歧視 非裔族群焦慮加深

延伸閱讀

德州哈里斯縣8提前投票所 24小時開放

德州哈里斯縣8提前投票所 24小時開放
早期投票逾百萬 哈里斯縣破紀錄

早期投票逾百萬 哈里斯縣破紀錄
哈里斯縣免下車投票 高院支持

哈里斯縣免下車投票 高院支持
最高法院：准哈里斯縣免下車投票

最高法院：准哈里斯縣免下車投票

熱門新聞

中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
美國總統大選進入最終倒數階段，總統川普(右)和民主黨候選人白登(左)把握時間加緊衝刺。圖╱GettyImages

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

2020-11-01 05:49
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26
杭特‧白登(右)的電郵門案未能拉抬川普選情。(Getty Images)

電郵門無助拉抬選情 川普競選團隊悄悄更改策略

2020-10-27 13:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光
白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選

白登穩了？美股「總統指標」預測他勝選
隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項

隨疫情反撲 CDC稱超市購物染疫主因仍是這項
交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔

交往2年分手！男子提告追討13萬 她傻眼：我付出了貞潔
1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州

1張圖看疫情：全美確診912萬例 德州破93萬逼近加州