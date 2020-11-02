擁槍自保 反槍派、女性、非裔大增

每到總統選舉年槍枝總會大賣，但今年更勝以往；總統大選、極端主義者和種族歧視 示威帶來的社會動盪，讓過去不買槍的民眾也開始買槍自保，讓槍枝和彈藥供不應求。

24歲的德州 居民霍納(Noah Horner)就買了人生第一支手槍，在晚上睡覺時放在櫃子上。不只是放在家防身，他也擔心日常生活碰上危險。日前奧斯汀的示威中，才有一名陸軍上士槍殺一名示威者。霍納擔心若是在晚上碰上示威者他該怎麼辦？

如果他想在公共場所帶槍，還必須擁有執照。現在周六的課程，必須提前好幾周預約。過去槍店老闆嘉吉(Michael Cargill)的顧客大多為保守派人士，但現在共和黨支持者、民主黨人士和中間選民都有。但他發現，最近多數學生的政治傾向偏向左派。

霍納表示平時並不太關心政治，但他計畫投給白登 ；他認為川普使美國蒙羞，更沒將疫情控制住。課堂上另一對年輕夫婦哈里斯(Zachary Harris)和艾美‧泰勒(Amy Taylor)表明為左派支持者，兩人已提前投白登。

不只為了保護孩子，泰勒身為女人感到容易遭受攻擊波及；原本反擁槍的哈里斯其他左派的朋友，也考慮購買武器。2020年前四個月，首次購槍者的數量成長40%。

全美射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)統計，1月1日至9月30日，已完成1540萬筆購槍背景審查，比2019全年還多，更逼近2016年的高峰1570萬筆。

相較過去，購槍顧客有夠多女性，以及非裔人士。當然購槍紀錄不會標註政治傾向，但嘉吉透過與顧客的互動，聊到選舉可能引發社會動亂是民眾購槍的原因之一。他說：「如果我打911警察不會馬上就來，我就是自己的第一線人員，我必須擁槍自保。」

不過在課堂上，他強調擁有帶槍執照是為了保護自己和家人；用槍是最後逼不得已的選擇，他說：「當你扣下板機，人生可能就此永遠改變。」

「在德州我們開槍殺人嗎?」他在課堂上問道，「不是，我們開槍終結威脅」。