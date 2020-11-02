佛蒙特移民維權官司 ICE賠10萬和解

佛蒙特州三名移民維權人士指控政府針對其維權內容予以報復，最後獲賠10萬元，且不會遭驅逐出境。(美聯社)

根據佛蒙特州 聯邦地方法院和解書，聯邦政府已同意不會將佛蒙特州三名移民 維權人士驅逐出境，這三人2017年遭逮捕起訴，他們指控政府針對其維權內容予以報復。

根據這起針對聯邦移民及海關執法局(ICE )和國土安全部訴訟的和解書，ICE將支付10萬元，供這三名維權人士和代表佛蒙特州農場移民的維權團體「移民正義」(Migrant Justice)均分。

移民正義成員、被告迪亞茲(Victor Diaz)、祖莉‧羅德里格茲(Zully Rodriguez)和巴卡薩爾(Enrique Balcazar)上周在聯邦法院外示威時，迪亞茲說：「ICE追捕我們的領袖，意圖藉此威嚇我們。」

迪亞茲向在場群眾疾呼：「ICE企圖追查我們組織來離間我們，他們要讓我們閉嘴，但有了這份和解書，我們要說，我們不會被封口。」

ICE在電郵中證實達成和解，但表示其「駁斥違反憲法第一修正案(First Amendment)權利的說法」；ICE發言人寫道：「ICE不會依據維權團體立場或移民維權者批評言論而報復，藉此非法鎖定逮捕移民。」

祖莉．羅德里格茲表示，該訴訟在2017年提出的那段時間，她與其他組織成員離開「移民正義」伯靈頓辦公室時，遭武裝臥底特工逮捕；她說ICE逮捕她前，還試圖進入她的個人電郵監視其他成員收集資訊。