避免接觸!通風管「遠距」送糖 滿足萬聖節搗蛋心願

通風管送糖果，孩子們不必在糖果碗裡抓糖，避免接觸。(Getty Images)

今年新冠疫情肆虐全球，進而影響許多節日慶典，就連萬聖節 也不例外，但全美各地民眾仍想辦法在遵守防疫措施的同時歡慶萬聖節。

在芝加哥郊區，雷伊伊（Tomeka Ray）帶著四歲的女兒加入「不給糖就搗蛋」的行列，小女孩穿著公主服，臉上掛著口罩，手裡拿著乾洗手，雷伊表示他並不太擔心。

一戶人家將通風管道打造成送糖果的通道，從遠端控制發送糖果，出口裝飾成龍的樣貌，糖果就像是從龍的嘴裡送出來。雷伊表示這是他看到第三戶人家有此創意，其他孩子也非常喜歡遠距送來的糖果。

維吉尼亞州，居民將個別包裝好的糖果放在家門外，避免孩子的手伸進多人碰過的糖果碗，降低大家接觸細菌的風險。家具設計師奇多（Matt Cheadle）說這是擁有極度社交安全距離的「不給糖就搗蛋」，他五歲的兒子最近一直跟他聊到萬聖節，奇多說：「今年他已經被奪走太多東西了，我們認為這是在萬聖節的小小妥協」孩子還是可以盛裝打扮，雖然不能直接敲門要糖果，但仍然可以在遵守社交安全距離下滿足心願。

萬聖節來臨之際，美國 許多區域又新增許多新冠肺炎案例，衛生官員警告冬季可能會有更多人感染。美國目前已有超過23萬人死於新冠肺炎，截至30日，全美確診病例突破900萬人，過去兩周，每日平均新增超過7萬8700病例，高於10月中旬的平均5萬5100例，許多城鎮因此發布慶祝萬聖節的安全指南。

紐約的衛生部門建議民眾避免大型聚會，並鼓勵大家參與安全的活動，像是南瓜雕刻、居家裝飾、戶外尋寶遊戲或是線上變裝派對等等。

許多慶典皆已取消，包括有近50年歷史的紐約格林威治村萬聖節遊行 ，該活動每年吸引上萬人湧上曼哈頓街頭慶祝，主辦方今年舉辦虛擬的人偶遊行來取代這場年度盛事。