我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

費城又見暴亂！防選舉緊張 沃爾瑪撤槍械彈藥展售

記者張聲肇／綜合報導
費城警察槍擊非洲裔致死後，沃爾瑪一度宣布將撤下槍械彈藥的展售，但部分店面仍然有售。(美聯社)
費城警察槍擊非洲裔致死後，沃爾瑪一度宣布將撤下槍械彈藥的展售，但部分店面仍然有售。(美聯社)

費城警察26日開槍打死一名黑人再度引發抗議暴亂，沃爾瑪超市宣布撤下全國商店槍械彈藥的展售，以防在大選前事態惡化；尚有存貨的部分沃爾瑪分店，還是買得到槍枝彈藥，但買客需向店方「申購」，不能像從前，從架上取到收銀機前算帳即可。

沃爾瑪發言人29日說，「請大家注意，現在我們所有的分店，有一半還買得到槍械，主要是獵人、體育運動男女多的地方。」沃爾瑪全美有4700家分店。

該公司聲明，「因為各地有零星暴亂事件，因此和過去幾年來一樣的做法，為了客戶和生意夥伴的安全，我們把槍枝和彈藥從現貨架上撤走，以防萬一。」

華勒斯(Walter Wallace)精神病發作，持刀穿梭馬路間，家人趕緊打電話求助，卻見他被警方連開十幾槍射殺的鏡頭，手機上傳網路後，又引發一波抗議示威浪潮。

率先報導沃爾瑪撤除槍械彈藥的華爾街日報說，沃爾瑪此舉目的，在防範抗議群眾闖入搶槍。明尼亞波利市民弗洛伊德5月底被警察壓頸致死，引發示威浪潮，沃爾瑪也曾採取同樣的防範措施。不過該市好幾處店面仍被闖入，橫遭洗劫。德州艾爾帕索一家沃爾瑪店發生槍擊案，23人死亡，整個連鎖賣常從此不賣手槍和半自動步槍的彈藥。

美國多數店面1990年代初以來，就不再賣手槍，只有阿拉斯加還買得到。2015年，沃爾瑪停售現代運動步槍；2018年，它把購槍年齡提高為21歲。

這一年來，新冠病疫和社會動亂促成槍械熱賣，不少地方還供不應求。槍械製造商的股票連連高漲，生意火紅，1月和2月，平均日銷量9萬2000枝，3月新冠限制措施宣布後，陡增為12萬枝。2020年首購槍械人數達500萬。

沃爾瑪 警察 美國

上一則

鼓勵年輕人投票 流行天后泰勒絲為民主黨競選廣告助威

下一則

女兒進名校行賄案 好萊塢女星蘿瑞羅夫林入監服刑2個月

延伸閱讀

Netflix標準月費升至14元 DoorDash為Sam's Club送藥

Netflix標準月費升至14元 DoorDash為Sam's Club送藥
費城15名警察暴力毆打女子 搶走2歲幼童謊稱保護

費城15名警察暴力毆打女子 搶走2歲幼童謊稱保護
費城今晚再宵禁 國民兵進駐市區

費城今晚再宵禁 國民兵進駐市區
費城非裔男遭警射殺 死者小華萊士來不及見新生兒一面

費城非裔男遭警射殺 死者小華萊士來不及見新生兒一面

熱門新聞

民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
中國駐美國大使館日前發布搭乘航班赴華人員新規，變相禁第三國轉機，美中機票價格從1800元左右漲至4000到5000元；圖為日前從美國返回中國的旅客。(記者牟蘭／攝影)

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

2020-10-30 14:38
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

2020-10-24 08:20
前國土安全部幕僚長泰勒（右）28日主動揭露自己正是那個在任內以「匿名者」為名，撰寫措辭嚴厲的反川普專文並出書的前川普政府官員。（美聯社）

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

2020-10-28 21:30
白宮資深顧問米勒(Stephen Miller)被爆已擬妥好幾份大規模限縮移民的行政命令。(美聯社)

川普一連任 反移民健將 米勒將出重手

2020-10-29 14:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損