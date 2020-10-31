費城又見暴亂！防選舉緊張 沃爾瑪撤槍械彈藥展售

費城警察槍擊非洲裔致死後，沃爾瑪一度宣布將撤下槍械彈藥的展售，但部分店面仍然有售。(美聯社)

費城警察 26日開槍打死一名黑人再度引發抗議暴亂，沃爾瑪 超市宣布撤下全國商店槍械彈藥的展售，以防在大選前事態惡化；尚有存貨的部分沃爾瑪分店，還是買得到槍枝彈藥，但買客需向店方「申購」，不能像從前，從架上取到收銀機前算帳即可。

沃爾瑪發言人29日說，「請大家注意，現在我們所有的分店，有一半還買得到槍械，主要是獵人、體育運動男女多的地方。」沃爾瑪全美有4700家分店。

該公司聲明，「因為各地有零星暴亂事件，因此和過去幾年來一樣的做法，為了客戶和生意夥伴的安全，我們把槍枝和彈藥從現貨架上撤走，以防萬一。」

華勒斯(Walter Wallace)精神病發作，持刀穿梭馬路間，家人趕緊打電話求助，卻見他被警方連開十幾槍射殺的鏡頭，手機上傳網路後，又引發一波抗議示威浪潮。

率先報導沃爾瑪撤除槍械彈藥的華爾街日報說，沃爾瑪此舉目的，在防範抗議群眾闖入搶槍。明尼亞波利市民弗洛伊德5月底被警察壓頸致死，引發示威浪潮，沃爾瑪也曾採取同樣的防範措施。不過該市好幾處店面仍被闖入，橫遭洗劫。德州艾爾帕索一家沃爾瑪店發生槍擊案，23人死亡，整個連鎖賣常從此不賣手槍和半自動步槍的彈藥。

美國 多數店面1990年代初以來，就不再賣手槍，只有阿拉斯加還買得到。2015年，沃爾瑪停售現代運動步槍；2018年，它把購槍年齡提高為21歲。

這一年來，新冠病疫和社會動亂促成槍械熱賣，不少地方還供不應求。槍械製造商的股票連連高漲，生意火紅，1月和2月，平均日銷量9萬2000枝，3月新冠限制措施宣布後，陡增為12萬枝。2020年首購槍械人數達500萬。