阿拉斯加森林開放砍伐 危及北美熊、野狼、鮭魚棲息地 環團大譁

聯邦政府28日宣布開放砍伐阿拉斯加「通加斯國有林地」(見圖)的樹木，北美熊、野狼和鮭魚棲息地不保，環保團體誓言抗爭到底。(美聯社)

聯邦政府 28日宣布開放砍伐阿拉斯加雨林裡的樹木，北美熊、野狼和鮭魚棲息地不保，環保團體誓言抗爭到底。

聯邦農業部 決定廢止全美最大的通加斯國有林地(Tongass National Forest)不准開路、伐木、採礦的規定，聯邦林務局管轄面積的將近四分之一，頓然豁免。

這條2002年立下的規定，一直都是官司爭議的焦點。

2018年，時任阿拉斯加州 長的沃克(Bill Walker)要求聯邦政府開放築路、砍伐，現任州長鄧李維(Mike Dunleavy)也主張廢止森林保護法規，州議會裏面有不少議員支持。

根據農業部林務局，通加斯林地1670萬英畝，林地多屬天然狀態，是全世界最大的、完整的闊葉雨林之一。

農業部發布公告，改變原有政策，好讓通加斯國有林地在「不影響娛樂、觀光、漁產等行業的情況下，讓木材業及礦業受益，同時增加當地社區基礎建設的機會」，因而決定「廢除不必要的法規」。

農業部另外行文公告說，上述公告不表示授權任何開發計畫可立即進行，已提開發案，仍須符合林務局的管理規章，通過聯邦環評程序。

共和黨籍阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說，無道路林地開放開發的要義是，在確保水土妥善管理的前提下，業者可以用心經營娛樂休閒、再生能源等生意。

環保團體卻認為聯邦此舉「短視近利」，「政治主導」。

東南阿拉斯加保育議會主管梅瑞狄斯‧千諾( Meredith Trainor)說，「在完成本決策的過程中，川普政府和它虛假的立規過程，根本就忽視經濟現實和環保要務，最糟的是，也忽視了實際住在這兒的人的意願」。

生物多樣性中心公共土地總監史畢瓦克(Randi Spivak)誓言聯絡夥伴團體，打官司到底。