我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

阿拉斯加森林開放砍伐 危及北美熊、野狼、鮭魚棲息地 環團大譁

記者張聲肇／綜合報導
聯邦政府28日宣布開放砍伐阿拉斯加「通加斯國有林地」(見圖)的樹木，北美熊、野狼和鮭魚棲息地不保，環保團體誓言抗爭到底。(美聯社)
聯邦政府28日宣布開放砍伐阿拉斯加「通加斯國有林地」(見圖)的樹木，北美熊、野狼和鮭魚棲息地不保，環保團體誓言抗爭到底。(美聯社)

聯邦政府28日宣布開放砍伐阿拉斯加雨林裡的樹木，北美熊、野狼和鮭魚棲息地不保，環保團體誓言抗爭到底。

聯邦農業部決定廢止全美最大的通加斯國有林地(Tongass National Forest)不准開路、伐木、採礦的規定，聯邦林務局管轄面積的將近四分之一，頓然豁免。

這條2002年立下的規定，一直都是官司爭議的焦點。

2018年，時任阿拉斯加州長的沃克(Bill Walker)要求聯邦政府開放築路、砍伐，現任州長鄧李維(Mike Dunleavy)也主張廢止森林保護法規，州議會裏面有不少議員支持。

根據農業部林務局，通加斯林地1670萬英畝，林地多屬天然狀態，是全世界最大的、完整的闊葉雨林之一。

農業部發布公告，改變原有政策，好讓通加斯國有林地在「不影響娛樂、觀光、漁產等行業的情況下，讓木材業及礦業受益，同時增加當地社區基礎建設的機會」，因而決定「廢除不必要的法規」。

農業部另外行文公告說，上述公告不表示授權任何開發計畫可立即進行，已提開發案，仍須符合林務局的管理規章，通過聯邦環評程序。

共和黨籍阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)說，無道路林地開放開發的要義是，在確保水土妥善管理的前提下，業者可以用心經營娛樂休閒、再生能源等生意。

環保團體卻認為聯邦此舉「短視近利」，「政治主導」。

東南阿拉斯加保育議會主管梅瑞狄斯‧千諾( Meredith Trainor)說，「在完成本決策的過程中，川普政府和它虛假的立規過程，根本就忽視經濟現實和環保要務，最糟的是，也忽視了實際住在這兒的人的意願」。

生物多樣性中心公共土地總監史畢瓦克(Randi Spivak)誓言聯絡夥伴團體，打官司到底。

農業部 聯邦政府 阿拉斯加州

上一則

登上民主黨廣告卻未被徵詢 桑德斯、華倫不滿促下架

下一則

紐時趣味民調…挺川普或白登 可以從冰箱食物測得出來？

延伸閱讀

「華人朋友」瑪麗奧 參選聯邦眾議員 承諾更好服務華社

「華人朋友」瑪麗奧 參選聯邦眾議員 承諾更好服務華社
空拍泳客游過大群鮭魚 鯊魚就在身邊大快朵頤

空拍泳客游過大群鮭魚 鯊魚就在身邊大快朵頤
路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺

路透獨家：白登將獲建築工會背書 藍領選民力挺
北美華人會計師協會24日線上解答稅務新話題

北美華人會計師協會24日線上解答稅務新話題

熱門新聞

民調可信嗎？根據多家民調預測，川普目前落後；2016年的民調也多預測川普不會贏得大選，但結果相反。(Getty Images)

估白登這2州看漲… 如川普奪連任「民調這行就玩完了」

2020-10-23 21:54
美國人擔心今年選舉暴力威脅，加上疫情、民權示威和野火蔓延，開始囤積必需品、購買創新高的槍枝、甚至逃到鄉下，以避開選舉可能的紛爭。圖為民眾搶購衛生紙。(取材自推特)

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

2020-10-26 21:38
台北市議員王世堅在政論節目中直言「白登是敗相已露」。 圖╱GettyImages

美國大選穩了？台「政壇扶龍王」直言川普會贏

2020-10-22 08:27
美國聯邦參議院多數黨領袖麥康諾20日被拍到雙手出現大片深紫色瘀青，影像在網路引發熱議，但他聲稱自己健康沒有問題。歐新社

身體驚現大片瘀青 共和黨參院領袖否認健康出問題

2020-10-23 07:19
美國媒體大亨、基督教福音派電視佈道家羅伯森。（取材自YouTube/CBN News）

信嗎？佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

2020-10-21 21:35
英國諧星薩夏．拜倫．柯恩的惡搞喜劇偽紀錄片「芭樂特續集電影」在紐約第五大道貼出宣傳海報，攝於15日。Getty Images

設局錄朱利安尼不雅畫面 「芭樂特」被川普批「變態」

2020-10-24 08:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除