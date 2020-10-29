紐時趣味民調…挺川普或白登 可以從冰箱食物測得出來？

紐約時報與網路民調機構Lucid合作推出互動式趣味民調「考驗：你能辨別這是挺川普的冰箱或挺白登的冰箱嗎？」。(取材自推特)

戴著「讓美國再度偉大」(MAGA)標語帽子的民眾，當然是川普 支持者無誤，拿著「白登 -賀錦麗」標誌提袋的民眾，十之八九票投民主黨，但光從家裡冰箱的食物擺放，要推斷某人投票給川普或白登，可就頗有難度。

紐約時報與網路民調 機構Lucid合作推出互動式趣味民調「考驗：你能辨別這是挺川普的冰箱或挺白登的冰箱嗎？」，一天之內已有685萬餘次回應，每名網友平均答對機率為53%。

支持川普與支持白登的兩方人馬，各自陣營之間是否存有某些共同點可以從日常生活的蛛絲馬跡得知，是紐時與Lucid這項聯合調查的探究重點。

紐約時報與網路民調機構Lucid合作推出互動式趣味民調「考驗：你能辨別這是挺川普的冰箱或挺白登的冰箱嗎？」，一天之內已有685萬餘次回應，每名網友平均答對機率為53%。(美聯社)

研究人員透過抽樣篩選，挑出數百名川普支持者及白登支持者，請他們打開家裡的冰箱並拍下照片，做為讓參與網友考驗的題目。

在這項互動式民調裡，每張冰箱照片下方，都有紅色的「川普」與藍色的「白登」按鈕，可以二選一作為回覆。

紐時報導，以目前網友參與調查的評分看來，一般人很難從別人家裡冰箱食物選擇，精準研判對方的政治傾向，不過統計顯示，某些食品卻是支持陣營者之間的普遍喜好。

舉例來說，冰箱裡有一加侖家庭號包裝巧克力牛奶、芥末醬、起司醬、沙拉醬、冷凍奶油，經常是透露身為川普支持者的線索；Yami品牌或Chobani品牌的優格、玻璃瓶裝鮮奶、紙盒裝雞蛋、新鮮水果、Jumex品牌果汁，則是許多白登支持者冰箱裡會出現的食物。

參與這項互動民調挑戰的喜劇演員麥克艾洛伊(Justin McElroy)說：「很難猜，但如果要推敲，盒裝馬芬蛋糕(muffins)感覺很有挺川者的味道。」

對於有民眾把花生醬放在冰箱，麥克艾洛伊則開玩笑說：「竟然有人把花生醬放冰箱，這個人應該被禁止投票。但如果排除這個單項，這冰箱應該是屬於投票給白登的人，Noosa優格價格滿高的，喜歡昂貴優格就是民主黨支持者的象徵。」