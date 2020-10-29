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聯邦擬建生化資料庫 辨識移民申請

記者顏伶如／綜合報導

知情官員透露，白宮正在研擬建立生化資料庫的新計畫，規定申請移民或各種簽證的外籍人士，都將必須先繳資料才能進入申請程序。

根據「華爾街日報」取得的計畫草案，外籍人士上網申請各種美國簽證前，都將須先行提供指紋等生化資料(biometric information)，交給生化資料庫建檔存查；目前外籍人士在美國位於世界各地的使領館申請美簽時，則是先送件並接受面試，然後才按指紋。

這項新計畫在白宮國家安全會議(National Security Council)已討論數月；根據計畫草案的結論要點，國家安全會議官員14日指示國土安全部開始採購指紋機，準備運往分布於海外的大使館及領事館。

美國使領館雖然已都有指紋機，但國安部使用的機型，採樣時可以取得更詳細的指紋。

政府官員在內部討論中提到，採集簽證申請人指紋的手續提前，有助於政府部門有更充裕時間進行背景調查，符合川普總統限縮外國遊客的2016年大選選舉政見。

川普上台後，多次強調將對難民、移民與外籍遊客祭出嚴格的背景調查規定，防止恐怖分子入境美國。川普政府過去幾年推出了符合川普政見的多項新規，包括對來自某些國家的庇護申請難民加強審查，以及要求簽證申請人必須交出社群網站密碼。

不過，參與新規擬定的部分官員則質疑生化資料庫儲存訊息的用途；歐巴馬任內主管領事事務的助理國務卿米雪兒‧托倫‧龐德(Michele Thoren Bond)說，如果計畫得以落實，恐怕招致反效果。

龐德說，假設已經掌握某個可疑對象，資料系統裡也有此名罪犯或恐怖分子的指紋，在這種情況下會希望這些人來申請簽證，如此一來才能獲得更多有關他們的訊息。

簽證 美國 川普

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