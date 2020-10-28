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持刀非裔男子遭警射殺 費城示威變砸搶 逾91人被捕

記者胡玉立／綜合報導
費城示威演變成動亂，多家商店被劫，一輛警車著火。(美聯社)
費城示威演變成動亂，多家商店被劫，一輛警車著火。(美聯社)

賓州費城街頭26日下午發生警察槍殺非裔事件，據稱有精神疾病的27歲非裔男子華萊士(Walter Wallace Jr.)因拒絕棄刀，遭兩名警察射殺引發的示威動亂27日晚持續；賓州國民兵已調派兵員進駐，預計將在24到48小時內抵達費城。

據稱有精神疾病的27歲非裔男子華特·華萊士因拒絕棄刀，26日在費城街頭遭兩名警察...
據稱有精神疾病的27歲非裔男子華特·華萊士因拒絕棄刀，26日在費城街頭遭兩名警察射殺。(CBS費城地方電視台截圖)

此案發生在26日，警方獲報有人持刀，前往現場處理。一名旁觀者拍下警方處理過程並在社群媒體上發布。影片顯示，華萊士的母親試圖制止他，並用自己的身體擋在兒子和兩名警察之間。但華萊士推開母親、轉向警察。警察向後撤退，槍口持續對準華萊士；其中一名警察高喊「放下刀子」。警方後來在華萊士母親等多名目擊者面前開了數槍，華萊士被送醫後宣告死亡。

槍擊案發生數小時後，約300人集結示威，鎮暴警察持警棍和盾牌應對；隨著夜幕降臨，示威演變成動亂，多家商店被劫，一輛警車著火，至少30名警員受傷；至27日已有逾91人被捕。

費城民眾27日白天在抗議時趁機打劫被砸商店，當店東回到店內時，發現一片狼藉，值錢...
費城民眾27日白天在抗議時趁機打劫被砸商店，當店東回到店內時，發現一片狼藉，值錢的物品都被洗劫。(美聯社)

費城警察局發言人格里普(Eric Gripp)表示，案發時，華萊士的母親試圖居間克制華萊士，兩名警察在華萊士拒絕棄刀後，對他開槍。警方拒絕答復事件起因及涉案警員身分；兩名涉案警察在案發時，都戴著攝像機。

華萊士的父親老華萊士(Walter Wallace Sr.)質問道：「警方為何不使用電擊棒來制服他，反而使用致命武器？」老華萊士指兒子正在服藥，「他有精神問題。為什麼非得槍殺他不可？」

目擊者莫里斯·霍洛威(Maurice Holloway)表示，現場很多人都試圖干預，想化解對抗。 霍洛威說：「警察離華萊士很遠，他們開太多槍了。」

民眾27日白天在抗議中趁機打劫被砸商店，帶走一包包商品。(美聯社)
民眾27日白天在抗議中趁機打劫被砸商店，帶走一包包商品。(美聯社)

一位鄰居說，此案始於家庭騷擾，華萊士經常引起糾爭，且疫情讓當地壓力大增。自稱是華萊士表哥的懷特說，華萊士是有心理健康問題，熱愛音樂的他幾周前剛結婚，想成為一名音樂家，如今「他的夢想幻減了。」

該案又是一椿因警察暴力對待非裔、遭人側錄過程後引爆動亂的事件，也衍生出警方如何處理心理健康危機新問題。

費城槍擊案發生數小時後，約300人集結示威，鎮暴警察持警棍和盾牌應對。(美聯社)
費城槍擊案發生數小時後，約300人集結示威，鎮暴警察持警棍和盾牌應對。(美聯社)

費城民主黨籍市長肯尼(Jim Kenney)聲明表示，「這場悲劇的影片顯示，有些艱艱問題必須得到答案」。費城地方檢察官表示將全面調查此槍擊案。

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