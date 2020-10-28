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參院休會 紓困案確定選前過關無望

編譯陳韻涵／綜合27日電
參院多數黨領袖麥康諾26日晚間在巴瑞特任命案過關後，宣布參院休會，排除了紓困案在大選前通過的可能性。圖為麥康諾當晚雙手比著大拇指走出參院。(美聯社)
參院多數黨領袖麥康諾26日晚間在巴瑞特任命案過關後，宣布參院休會，排除了紓困案在大選前通過的可能性。圖為麥康諾當晚雙手比著大拇指走出參院。(美聯社)

國會參院26日晚通過最高法院大法官艾咪‧巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命案後，已宣布休會，這在距大選不到一周之際，已讓新冠疫情紓困案在選前過關無望；川普總統27日也坦言，新冠紓困法案要選後才有可能實現，預料會達成協議。

川普說：「大選過後，我們將得到前所未見、最棒的紓困法案。」

紓困法案在各方磋商數月後仍未達協議，而目前疫情蔓延，確診人數再度增加；參院26日晚通過巴瑞特任命案後休會，未通過任何新的經濟或健康照護紓困法案。

「華盛頓郵報」報導，川普27日推文將紓困法案未能達成的責任，歸咎於眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)；他說，「波洛西只期望紓困前景慘澹的民主黨城市…她沒興趣協助人民」。

眾院早已休會數周，波洛西與財長米努勤(Steven Mnuchin)仍持續協商2兆2000億元的新紓困法案，但兩人都不願意先說談判破局。

波洛西表示，希望選前能先達成每人發放1200元的協議，但她最近的發言則透露可能在選後有更大規模且更好的紓困方案，而這種情況可能在民主黨總統候選人白登勝選就任後實現。

國會的不作為讓人民的生活更加艱困，且目前正值疫情惡化、住院率在許多中西部州攀升；共和黨全國委員會(RNC)前主席史蒂爾(Michael Steele)說：「隨著疫情回升，美國人在經濟不景氣之際，亟需額外紓困，但波洛西不讓步和川普政府的愚鈍(ineptitude)一起讓國人至少得等到選後。」

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，「參議員本來一直在討論紓困法案，但議長(波洛西)不願透過遠端討論同意任何事」。

紓困法案再次回到議事桌上，可能會是選後「跛鴨」國會的階段，但磋商立場可能根據選舉結果而改變。

國會在選後是否變成跛鴨仍未知，但很快就會面臨12月11日政府預算用罄的時限，需要通過新的預算案以免政府關門；屆時若仍無法通過紓困法案，則將待明年2月的下個會期再討論。

紓困 疫情 川普

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