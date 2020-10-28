信眾淪性奴 邪教領袖瑞尼爾遭重判120年監禁

NXIVM邪教組織領袖瑞尼爾(Keith Raniere)將部分追隨者當成性奴並打上烙印，他27日因性交易、敲詐和持有兒童色情物品等其他罪名遭判刑120年，形如終身監禁，他還必須繳納175萬元的罰款。

紐約市 布魯克林區聯邦地區法院法官加勞菲(Nicholas Garaufis)表示，瑞尼爾犯案時「冷酷執著」，鎖定少女和年輕女性「格外令人髮指」；加勞菲聽審15名受害者痛苦陳述瑞尼爾如何洗腦並讓她們留下創傷，以及被告本人無悔意的發言後，法官罕見判他重刑。

瑞尼爾去年已認罪敲詐勒索、性交易、貪腐等罪名，他27日表示：「我真心認為面對這些指控，我是無辜的…我不認為我犯下這些罪，而且我也確實無悔意。」

檢察官要求終身監禁，而辯護律師則認為，瑞尼爾應面臨15年監禁。

這項判決讓多年來有關NXIVM邪教組織的揭露事蹟達到高峰，該組織在紐約奧本尼(Albany)附近總部，以及墨西哥 和加拿大分部提供數千美元 的提升自我課程，而且僅有受邀者可上課；追隨者不乏百萬富豪和好萊塢影星，他們必須忍受羞辱並誓言遵從領袖瑞尼爾的命令。

檢察官指出，60歲的瑞尼爾有如領導犯罪公司，利用恥辱和罪惡感來影響和控制共謀者，藉此讓這些人協助招募和引介更多性夥伴供瑞尼爾使喚。

檢察官表示，瑞尼爾2005年開始和一名15歲女孩發生性關係，並監禁另一名少女近兩年。

法官27日判刑性交易案時，瑞尼爾面臨前追隨者嚴厲攻擊；女星凱薩琳．歐森柏格(Catherine Oxenberg)女兒印地亞．奧森伯格(India Oxenberg)稱瑞尼爾是有「公主病」的色魔。

前邪教成員稱Seagram's酒類飲料集團女繼承人克萊兒．布朗夫曼(Clare Bronfman)共謀強迫成員性交易，並利用個人財富讓人封口；她被判刑近七年。

瑞尼爾律師阿尼費羅(Marc Agnifilo)表示會提出上訴，他稱瑞尼爾無意傷害任何女性，不過是深愛她們但分手沒分乾淨，「我要向前來發聲的各位致上敬意」；法官加勞菲一度打斷律師，大喊「沒這回事！」