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維吉尼亞軍校被控涉種族歧視 校長請辭

記者張聲肇／綜合報導
非裔學員及校友指控維吉尼亞軍校存有種族主義問題，導致州政府調查，80歲的退役陸軍四星上將彼以已提出辭去校長一職。(美聯社)
非裔學員及校友指控維吉尼亞軍校存有種族主義問題，導致州政府調查，80歲的退役陸軍四星上將彼以已提出辭去校長一職。(美聯社)

維吉尼亞軍校董監事會26日宣布，校長彼以(J.H. Binford Peay III)已提出辭呈，董事會「深表遺憾」接受。此事起於上周州府下令調查該校是否存在「結構性種族主義」問題，調查則由該校非裔學員及校友引發。

董監事會主席波蘭德(John William Boland))說，80歲的退役陸軍四星上將彼以在維吉尼亞軍校任職逾17年，「不管在哪一方面，他都深刻地改變了本校，朝更好的方向發展」。

維吉尼亞軍校創立於1839年，是美國第一所由州府贊助成立的軍校。

上周，也是該校校友的州長諾譚以及相關州政府官員去函該校，說州府已針對該校文化、政策、作法以及獎懲程序是否公正，進行調查。州政府此一行動，是回應「華盛頓郵報」報導說，該校非裔學員及校友一直都遭受「無情的種族主義」待遇。

報導指出，該校曾發生對學員威脅私刑的事件；還有一名白人教授，在課堂上公然宣揚自己的父親是三K黨成員。

地方報「羅諾克時報」幾個月前也曾報導，該校的非裔校友公開談論自己曾遭受種族歧視

對此，波蘭德說，郵報所舉的事例都是陳年往事，縱然有冤屈，也是「個人判斷失誤」所致，絕非軍校文化所造成。他還說，每一個種族歧視案例，都經「全面調查」，學校也「適時提出適當懲戒」。

波蘭德上周即已表示校方會配合調查，但認為「制度性的種族主義」絕對不存在於維吉尼亞軍校。

維吉尼亞 種族歧視 種族主義

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