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熟食肉李斯特菌 3州10人感染 1死9住院

編譯周芳苑／綜合27日電
聯邦疾病防治中心表示，與義式熟食肉相關的李斯特菌感染已導致三州一人死亡、九人住院。(取材自推特)
聯邦疾病防治中心表示，與義式熟食肉相關的李斯特菌感染已導致三州一人死亡、九人住院。(取材自推特)

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，與義式熟食肉相關的李斯特菌(Listeria)感染已導致三州一人死亡、九人住院。

CDC在調查通知中說，官員們正在調查與熟食肉(又稱為午餐肉或冷盤)有關的單核細胞增生李斯特菌多州感染事件。

CDC說，截至目前尚未確定特定的熟食肉和供應商與感染有關，不過被感染生病的九位患者接受採訪時提到，他們食用義式肉品，例如薩拉米香腸、義大利香腸和義大利燻火腿，這些食品都預先包裝或切片擺在熟食快餐店(Deli)櫃檯展售。

根據截至10月23日發布的訊息，感染範圍橫跨三州，紐約、佛羅里達和麻州各有七例、兩例和一例，10人都住院；據報導，佛州有死亡病例。患者從40歲到89歲不等，80%為女性。

CDC說，罹患李斯特菌病風險較高的人是孕婦、屆滿65歲成人以及免疫系統較弱的人，假如不在這些族群中，「不太可能因李斯特菌病而生病」。

CDC建議，李斯特菌病高危群應避免食用熟食快餐店的食物，除非加熱到內部溫度達華氏165度、或上菜前先徹底蒸熱。

根據CDC的說法，李斯特菌病症狀不一，李斯特菌通常會在人們進食帶菌食物一到四周後開始發威，甚至延至人們接觸帶菌食物後70天才發病。

孕婦通常會出現發燒和其他流感症狀，懷孕期間感染恐導致流產，死胎，早產或讓新生兒感染並危及生命。非孕婦染病的症狀可能包括頭痛、脖子僵硬、意識混亂、失去平衡和抽搐，此外還有發燒和肌肉酸痛。

CDC 義大利 聯邦疾病防治中心

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